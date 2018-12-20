Десять депутатов Новосибирска попались на ошибках в декларациях о доходах

Их проверкой занимается прокуратура

По словам депутатов, они уже исправили ошибки в своих декларациях
По словам депутатов, они уже исправили ошибки в своих декларациях


Прокуратура Новосибирска нашла ошибки в сведениях о доходах 10 депутатов Совета депутатов.


Проект решения «Об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции» появился на сайте Совета депутатов. Из документа следует, что ошибки в сведениях о доходах нашли у Сергея Бондаренко, Алексея Джулая, Дмитрия Колпакова, Ивана Конобеева, Ирины Константиновой, Евгения Лебедева, Сергея Моисеева, Дениса Плотникова, Кирилла Покровского и Валерия Науменко. 


Депутат от КПРФ и член комиссий по городскому хозяйству и по наказам избирателей Иван Конобеев объяснил корреспонденту НГС, что прокуратура нашла ошибки в его старых декларациях. 


«Были ошибки по заполнению деклараций в 2015 году — это был первый раз, когда мы заполняли декларацию, потом они были исправлены. Когда мы их в первый раз заполняли, мы сами не понимали, что от нас требуется. Но в последующие годы она заполнена в соответствии с разъяснениями. Я так понял, что все документы были переданы в прокуратуру, у них была плановая проверка, и они проверяли все декларации с начала депутатского срока — с 2015 года <...> 


Форма год от года меняется, новые требования вносились. Контроль над депутатами — классная штука. У меня уточняющие данные были сверх декларации. Звонили, спрашивали: "А когда у вас брак заключён?". Скоро будут интересоваться, с какой стороны кровати я сплю», — рассказал он.


На неточности и сложности при заполнении налоговых деклараций пожаловался и депутат Валерий Науменко.


«Самый смешной случай произошёл с одним из наших депутатов. Там просто какой-то банк, какой-то ничтожный и никому неизвестный, предъявил, что жена этого депутата получила какие-то 287 рублей. Мой коллега сроду не знал этот банк, и его жена не знала, что это за банк. Они стали это дело расследовать и выяснилось, что банк рассылал свои карточки кредитные, они это письмо не получали — упало в мусорную корзину или ещё куда-нибудь. Карта бесплатная, а за обслуживание — 287 рублей. Банк списал эти деньги, а налоговая: "Ага, значит, незаконный доход"», — рассказал Валерий Науменко и добавил, что его попросили поправить декларацию, что он и его коллеги уже сделали.


В проекте написано, что Совет депутатов решил указать 10 депутатам «на необходимость соблюдения законодательства о противодействии коррупции при представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».


Депутаты публиковали свои налоговые декларации весной — самый большой доход оказался у члена фракции КПРФ Сергея Кальченко.

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