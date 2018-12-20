Коммунальщики подогреют батареи из-за похолодания

Коммунальщики сообщили, что повысят температуру воды в батареях





Энергетики «Сибирской генерирующей компании» начали повышать температуру в батареях из-за резкого похолодания.





Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СГК, повышать температуру в батареях начали 19 декабря.





«Повышение температуры отпускаемой от ТЭЦ воды производится в строгом соответствии с утвержденными температурными графиками для каждого теплоисточника. Так, к примеру, при температуре наружного воздуха в +8 градусов температура воды, отпускаемой от ТЭЦ, составляет +75 градусов, а при −20 градусах температура воды возрастает до +115 градусов …+120 градусов (в зависимости от зоны теплоснабжения). При этом, помимо температуры наружного воздуха, учитывается ряд факторов: скорость ветра, протяженность тепловых сетей, скорость изменения температуры наружного воздуха», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СГК.





На днях коммунальщики отключили горячую воду и отопление в Ленинском районе Новосибирска. В СГК сообщали, что отключение продлится до 2:00 19 декабря. По информации местных жителей, в отдельных домах отопления и горячей воды нет до сих пор.





«Сегодня, 20 декабря, 12:00. Ни отопления, ни горячей воды! Как не было, так и нет!» — написал в редакцию НГС читатель Александр.





В СГК рассказали, что отопление в домах новосибирцев зависит от управляющих компаний и ТСЖ.





«При недостаточно теплых батареях и снижении температуры горячей воды необходимо обращаться в управляющую компанию или ТСЖ, контакты которых указаны в квитанциях на оплату коммунальных услуг», — сообщили в пресс-службе энергокомпании.





Ранее синоптики сообщили о том, что в ближайшую ночь и последующее утро температура в Новосибирске будет держаться на уровне –17…–19 градусов. Но уже в четверг днём столбик термометра опустится до –23…–25. В связи с надвигающимся похолоданием сотрудники МЧС даже выпустили памятку с правилами поведения в мороз.

