Новосибирская кинокомпания сняла мистический триллер с эффектными драками

Новосибирский режиссёр Олег Захаров снял короткометражный мистический триллер «Демон»





Новосибирская кинокомпания AURUMfilm сняла короткометражный мистический триллер «Демон» с эффектной сценой драки. Фильм появился сегодня на YouTube-канале кинокомпании.







«В центре истории — противостояние девушки, которая сражается с противником. И здесь интрига: кто он и что. <…> Но, как мы между собой говорим, это фильм про дружбу и о том, как мы реагируем на просьбы о помощи. Особенно на те просьбы, которые не буквально звучат, что вот мне плохо, помоги мне тем-то и тем-то, а когда человек нам намекает, что ему нужна помощь. И вот как мы, люди, на это реагируем: кто-то сразу бросается на помощь, а кто-то сомневается, кто-то берёт паузу, время подумать, либо вообще делает вид, что ему некогда», — рассказал корреспонденту НГС Олег Захаров.











Сам фильм, по словам Захарова, получился эффектным благодаря сцене боя. В съёмках «Демона» использовали бутафорскую мебель, искусственную кровь, бутылки, сделанные из сахара, — они выглядят реалистично и легко бьются. Также во время съёмок пришлось закрыть бетонную стену специальной мягкой накладкой — в одном из эпизодов об эту стену били актрису.







Бутафорские бутылки сделаны из сахара и легко разбиваются





«Фильм, скажем так, для нас не совсем обычный. Мы до этого снимали обычно добрее фильмы по картинке. А здесь такая вот жесть. Тем более здесь дерётся девушка. Это Надежда Зайцева — она профессиональный артист и много лет выступает в акробатических шоу. <...> Все трюки она выполняла сама», — сообщил режиссёр.







Все трюки артистка акробатических шоу Надежда Зайцева (на фото слева) исполнила сама





Короткометражка «Демон» длится 8 минут и снималась в декабре этого года. На подготовку к съёмочному процессу, по словам режиссёра Олега Захарова, потребовался один месяц.







В начале декабря короткометражка Олега Захарова «Подарите мне минуту», которую в интернете посмотрели более 50 миллионов раз, получила приз и заняла 3-е место в номинации Национальной премии за доброту в искусстве «На благо мира».