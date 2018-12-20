«Ипотека у нас растёт»: Путин пообещал учёным из Академгородка помочь с жильём

Вопрос из Новосибирска президент получил в течение первого часа пресс-конференции





Президент Владимир Путин пообещал новосибирским учёным помочь с жильём и социальной инфраструктурой после реализации проекта Академгородок 2.0.





Об этом он рассказал на большой пресс-конференции в ответ на вопрос корреспондента ГТРК «Новосибирск» — его спросили о том, «не разобьются ли научные амбиции о быт».





«Конечно, мы с руководителем региона будем над этим работать. Когда я был в Новосибирске, мы тоже об этом говорили с коллегами. Первая задача федерального центра — это выполнить свои обязательства, связанные с установками, которые дают возможность развития Академгородку, которые дают возможность, кстати говоря, и деньги зарабатывать на этих высоких технологиях. А за этим и социалка подтянется. Если нужно будет сделать что-то дополнительно для решения социальных вопросов учёных, конечно, будем стараться это делать. Кстати говоря, ипотека растёт у нас в последнее время, будем её поддерживать тоже. Свыше 20% рост ипотечного кредитования. Если такая острая потребность есть в помощи из федерального центра — обсудим», — ответил Владимир Путин.





На пресс-конференции собрались больше 1700 федеральных, региональных и зарубежных журналистов





Владимир Путин приезжал в Академгородок в феврале — он встретился с учёными, которые ему пожаловались на низкие зарплаты, а затем поручил построить в Новосибирске синхротронный ускоритель стоимостью в несколько десятков миллиардов рублей. Здесь же ему представили проект Академгородок 2.0, который подразумевает укрупнение территории научного центра и строительство новых инновационных предприятий.





НГС ведёт текстовую трансляцию пресс-конференции президента, она началась в 16:00 по новосибирскому времени.