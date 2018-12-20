Горит синим пламенем: на площади Ленина открылся главный ледовый городок

Вечером 20 декабря на площади Ленина в Новосибирске открылся зимний городок с ёлкой и сказочными ледовыми фигурами — НГС ведёт видеотрансляцию с церемонии.





Ледовый городок начал работу сегодня с 19:00 — он открылся праздничным концертом и большим хороводом. В этом году оформление городка посвящено Году театра, каким в России объявлен 2019 год.









Поэтому, как сообщили в пресс-центре мэрии, здесь оживают театральные декорации и подмостки, а «жители» городка — герои сказок и театральных постановок — вместе открывают главную новогоднюю площадку Новосибирска. На ледовые фигуры власти потратили около 3,6 миллиона рублей.





В мэрии напомнили, что 31 декабря на площади Ленина будет праздник в честь новогодней ночи с салютом в полночь, а все каникулы в новогоднем городке обещают развлекательные программы.







На Михайловской набережной снежный городок откроется 30 декабря — здесь же отметят Рождество. Всего в городе откроют более 100 катков и больше 100 ёлок во всех 10 районах.







Ранее власти сообщили, что оставят улицу Ленина открытой для автомобилей на новогодние каникулы — хотя ещё недавно мэр Анатолий Локоть хотел вновь там провести рождественскую ярмарку.