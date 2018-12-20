Фото: новосибирец сделал самую маленькую скульптуру животного в мире

Он попал в Книгу рекордов

Самая маленькая фигурка расположена на срезе макового зёрнышка
Самая маленькая фигурка расположена на срезе макового зёрнышка


Новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин попал в Книгу рекордов России — он сделал самую маленькую в стране скульптуру животного.


На сайте Книги рекордов сообщают, что мастер микроминиатюр сделал скульптуру слона размером 0,9 на 0,75 миллиметров на срезе макового зёрнышка, что и сделало её рекордной.


Владимир Анискин не в первый раз стал рекордсменом — до этого он сделал самую маленькую книгу в мире, тоже на срезе макового зерна. А недавно микроминиатюрист показал свою фигурку мамонта на срезе волоса

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