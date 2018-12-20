Фото: новосибирец сделал самую маленькую скульптуру животного в мире
Он попал в Книгу рекордов
Новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин попал в Книгу рекордов России — он сделал самую маленькую в стране скульптуру животного.
На сайте Книги рекордов сообщают, что мастер микроминиатюр сделал скульптуру слона размером 0,9 на 0,75 миллиметров на срезе макового зёрнышка, что и сделало её рекордной.
Владимир Анискин не в первый раз стал рекордсменом — до этого он сделал самую маленькую книгу в мире, тоже на срезе макового зерна. А недавно микроминиатюрист показал свою фигурку мамонта на срезе волоса.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Кирилл Шматков
Фото knigarekordovrossii.ru