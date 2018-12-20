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Чёрный дым до небес: на заводе под Новосибирском случился крупный пожар

Предприятие занимается уничтожением отходов

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На территории завода «Квант» загорелся гараж
На территории завода «Квант» загорелся гараж


Сегодня, 20 декабря, на территории завода в Коченёво Новосибирской области случился крупный пожар.


Как сообщил корреспонденту НГС начальник единой дежурно-диспетчерской службы Коченёвского района Сергей Никитин, пожар произошёл на территории мусороперерабатывающего завода «Квант». Там загорелся металлический гараж площадью 60 на 20 метров, в котором складировались материалы для уничтожения. На месте работают пожарные.


В начале октября в дачном посёлке Мочище случился пожар в здании цеха по производству полиэтилена — пожарные тушили огонь всю ночь.


Как рассказал корреспонденту НГС работник автокомплекса «Байкал», расположенного неподалёку от завода «Квант», дым над заводом заметили утром. «Как только рассвело, его стало видно. Сперва валили густые клубы чёрного дыма, сейчас слегка парит. Запаха нет, ветер в другую сторону дует», — уточнил очевидец.


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