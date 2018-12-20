Пицца вместо бургеров: на месте закрытого «Макдоналдса» появились кафе новосибирских рестораторов
Сеть из США отсюда ушла, но помещение заняли местные бизнесмены
В пристройке на проспекте Карла Маркса, 39 в Ленинском районе Новосибирска открылось кафе Morricone Pizza&Coffee. Неделей раньше тут появилась очередная кофейня сети PRIMETIME. Оба заведения работают на площадях бывшего ресторана быстрого питания «Макдоналдс», который закрылся в этом году.
Morricone на Маркса — второе заведение под таким названием. Первое открылось на улице Ленина в центре Новосибирска в мае этого года. Вторая точка существенно меньше — фактически это кофейня с пиццей, которую привозят сюда уже наполовину готовой и только допекают после заказа.
«Полуфабрикаты» лежат на витрине, так что посетители могут выбрать понравившийся вариант не только по названиям и фотографиям в меню. Кроме того, в отличие от первого заведения, пицца здесь продается не целиком, а порционно. Цены начинаются от 99 рублей.
Morricone — не единственный новый арендатор этого помещения. Неделей ранее здесь открылась очередная точка сети PRIMETIME, которая развивает в Новосибирске формат кофейни-магазина. Большая часть блюд здесь продаются уже упакованными — их можно самостоятельно забрать с витрины и либо съесть на месте, либо унести с собой. В пристройке осталась ещё незанятая часть, занимающая примерно 30% её общей площади. Арендатором здесь, по информации НГС, может стать местная сетевая бургерная.
Район станции метро «Студенческая» — одно из самых насыщенных всевозможным демократичным общепитом мест Новосибирска. Здесь работают точки сетей фаст-фуда KFC, «Бургер Кинг», «Нью-Йорк Пицца», «Додо Пицца» и другие. Всего, по данным 2ГИС, в пределах пятиминутной пешеходной доступности здесь работает восемь заведений «быстрой еды».
Хватает поблизости к «Студенческой» и сетевых кофеен. Здесь уже давно работают «Академия кофе», Organic Coffee и «Кофемолка». А в этом году к ним присоединились и вторая точка начинающей сети Bewsell (первое заведение открылось на Ленина), а также проект бердских предпринимателей — кафе Sweetness.
Пристройка на Карла Маркса, 39 появилась в конце 2000-х годов. Первоначально здесь располагался ресторан «Неаполь», который закрылся в 2014 году. Через год на этом месте открылась закусочная сети «Макдоналдс», которая стала первым заведением в России, открытым не самой компанией, а местным партнером-франчайзи (им стала новокузнецкая компания «ГиД»). Заведение здесь проработало меньше двух лет, закрывшись в июле этого года. В самом «ГиДе» закрытие объясняли некими техническими проблемами, однако новосибирские рестораторы считают, что владелец помещения просто поднял арендные ставки так, что держать бургерную американской сети стало в этом месте невыгодно.
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Стас Соколов
Фото автора