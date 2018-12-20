Новая веб-камера появилась в секторе Шерегеша, возле которого застрелили медведя

Теперь на горнолыжном курорте работает 8 веб-камер

Новая-веб камера установлена в секторе Е — на ней можно увидеть очередь на подъёмник
Новая-веб камера установлена в секторе Е — на ней можно увидеть очередь на подъёмник


Компания ТТК установила новую веб-камеру на популярном у новосибирцев горнолыжном курорте Шерегеш.


«Теперь любители зимних видов спорта могут в онлайн-режиме следить за очередью на подъёмник в секторе Е», — рассказали в пресс-службе ТТК.


В компании уточнили, что сейчас на горнолыжном курорте работают 8 веб-камер — они установлены в секторе А, секторе Е, в зоне подъёмника «Булочка», гостиницы «Елена», на финише и выкате. Прямая трансляция идёт круглосуточно на сайте ТТК. Всего с начала этого горнолыжного сезона трансляцию с веб-камер пользователи посмотрели 188 тысяч раз.


Несколько дней назад сектор Е, в котором установлена новая веб-камера, прогремел в новостях: между этим сектором и трассой «Панорама» полицейские подстрелили медведя

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