Новая веб-камера появилась в секторе Шерегеша, возле которого застрелили медведя

Новая-веб камера установлена в секторе Е — на ней можно увидеть очередь на подъёмник





Компания ТТК установила новую веб-камеру на популярном у новосибирцев горнолыжном курорте Шерегеш.







«Теперь любители зимних видов спорта могут в онлайн-режиме следить за очередью на подъёмник в секторе Е», — рассказали в пресс-службе ТТК.







В компании уточнили, что сейчас на горнолыжном курорте работают 8 веб-камер — они установлены в секторе А, секторе Е, в зоне подъёмника «Булочка», гостиницы «Елена», на финише и выкате. Прямая трансляция идёт круглосуточно на сайте ТТК. Всего с начала этого горнолыжного сезона трансляцию с веб-камер пользователи посмотрели 188 тысяч раз.





Несколько дней назад сектор Е, в котором установлена новая веб-камера, прогремел в новостях: между этим сектором и трассой «Панорама» полицейские подстрелили медведя.