Так и просится на стол: в новосибирские магазины завезли коньяк за 200 тысяч
В супермаркете для него даже поставили специальный шкаф
В новосибирской сети супермаркетов «Мегас» начали продавать коньяк Hennessy стоимостью почти 200 тысяч рублей. Такой дорогой алкоголь появляется в неспециализированных магазинах впервые.
Бутылка Hennessy Paradis Imperial объемом 0,7 литра стоила сегодня утром
Как сказано на сайте «Хеннесси», коньяк создан на основе редких спиртов, которые хранились в подвале под названием Paradis (в переводе с французского «рай»). В этот бленд отбирались якобы только 10 из
Цена в почти 200 тысяч рублей за стандартную бутылку алкоголя в неспециализированной рознице для Новосибирска беспрецедентна. Даже элитные коньяки редко стоят дороже 30–40 тысяч за бутылку. А имеющиеся сейчас в наличии в «Мегасе» бутылки выдержанных коньяков и виски стоят меньше, чем размер бонусных баллов, которые получит на карту покупатель «райского» коньяка.
В винных бутиках можно встретить алкоголь и дороже. Так, как сообщили в винном бутике «La Maison Энотека», сейчас здесь можно купить коньяк Louis XIII, который стоит 197 тысяч рублей за бутылку 0,7 литра.
В Новосибирск супердорогой алкоголь завозят нечасто, но 200 тысяч — далеко не предел стоимости спиртного. В винном бутике одного из гипермаркетов столичного «Ашана» корреспондент НГС, например, держал в руках бутылку красного сухого вина Chateau Petrus, которая продавалась за 380 тысяч.
Уточнение: как выяснилось, Paradis Imperial - не самый дорогой коньяк даже в «Мегасе». В трех из четырех магазинов сейчас упомянутый уже Louis XII продается дороже 211 тыс. рублей. Правда, коробки стоят на обычной полке, а вместо настоящей бутылки (в целях безопасности) помещены специально поставляемые для этих целей муляжи
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Стас Соколов
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