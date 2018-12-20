Так и просится на стол: в новосибирские магазины завезли коньяк за 200 тысяч

Супердорогая бутылка предусмотрительно помещена в специальный шкаф, так что случайно уронить её не удастся





В новосибирской сети супермаркетов «Мегас» начали продавать коньяк Hennessy стоимостью почти 200 тысяч рублей. Такой дорогой алкоголь появляется в неспециализированных магазинах впервые.







Бутылка Hennessy Paradis Imperial объемом 0,7 литра стоила сегодня утром 193 461 рубль 90 копеек. Она установлена в специальном фирменном шкафу, и для того, чтобы её приобрести, придётся позвать сотрудника магазина. Весь другой алкоголь в «Мегасе» находится в открытом доступе — его можно просто взять с полки.







Только бонус, который можно получить, сделав эту покупку, превысит стоимость практически любого другого алкоголя в магазине





Как сказано на сайте «Хеннесси», коньяк создан на основе редких спиртов, которые хранились в подвале под названием Paradis (в переводе с французского «рай»). В этот бленд отбирались якобы только 10 из 10 000 имеющихся в распоряжении коньячного дома образцов спиртов. Портал thewhiskyexchange.com также сообщает, что этот бленд сделан «по мотивам» коньяка, который был специально изготовлен для русского царя Александра Первого.







Цена в почти 200 тысяч рублей за стандартную бутылку алкоголя в неспециализированной рознице для Новосибирска беспрецедентна. Даже элитные коньяки редко стоят дороже 30–40 тысяч за бутылку. А имеющиеся сейчас в наличии в «Мегасе» бутылки выдержанных коньяков и виски стоят меньше, чем размер бонусных баллов, которые получит на карту покупатель «райского» коньяка.













В винных бутиках можно встретить алкоголь и дороже. Так, как сообщили в винном бутике «La Maison Энотека», сейчас здесь можно купить коньяк Louis XIII, который стоит 197 тысяч рублей за бутылку 0,7 литра.





В Новосибирск супердорогой алкоголь завозят нечасто, но 200 тысяч — далеко не предел стоимости спиртного. В винном бутике одного из гипермаркетов столичного «Ашана» корреспондент НГС, например, держал в руках бутылку красного сухого вина Chateau Petrus, которая продавалась за 380 тысяч.













Уточнение: как выяснилось, Paradis Imperial - не самый дорогой коньяк даже в «Мегасе». В трех из четырех магазинов сейчас упомянутый уже Louis XII продается дороже 211 тыс. рублей. Правда, коробки стоят на обычной полке, а вместо настоящей бутылки (в целях безопасности) помещены специально поставляемые для этих целей муляжи