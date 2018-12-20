Еноту Лизе вернули зрение — теперь она смотрит телевизор

Зверёк заинтересованно смотрит в экран и поднимается на задних лапах

У енота Лизы была катаракта на обоих глазах
У енота Лизы была катаракта на обоих глазах


Домашний енот Лиза, которой новосибирские ветеринары восстановили зрение, начала смотреть телевизор — до этого у Лизы была катаракта на обоих глазах.


Первую операцию на глазах домашнему еноту сделали ещё в середине сентября. А сегодня в группе ветклиники «БЭСТ» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали видео, на котором видно, как Лиза смотрит телевизор. 



«Помните енота Лизу, которой наш доктор сделал сложную операцию по замене хрусталика? Хозяйка енота прислала нам очень милое видео, на нём Лиза уже смотрит телевизор!» — рассказали в сообществе.


Как уточнила корреспонденту НГС главный врач клиники Наталья Уланова, восстановление после операции может занять много времени. «Зависит от того, как долго у животного была катаракта. Когда она много лет, происходит атрофия сетчатки, после такого восстановление занимает несколько недель, может даже месяцев. Если она была несколько месяцев, восстановление может произойти на следующий день», — сказала Наталья Уланова.


13 декабря ветеринары провели сложную операцию на сердце спаниеля — у Линды был обнаружен врождённый порок сердца.

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