Прокурор нашёл нарушения в школе после скандала из-за ученицы с голубыми волосами

Школьникам не разрешали приходить на уроки без формы

Прокуратура опровергла информацию о том, что девочку с яркими волосами выгнали с уроков





В прокуратуре Новосибирской области рассказали, чем закончилась проверка инцидента в бердской школе № 9 , из которой якобы выгнали ученицу с голубыми волосами.







Прокурор Бердска Роман Сивак проверил публикации в СМИ о том, что администратор школы № 9 отправила ученицу шестого класса домой с уроков, так как волосы девочки были окрашены в яркий цвет.







«Этот факт в ходе проведенной проверки не подтвердился», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.







Но при этом, по данным ведомства, городская прокуратура всё-таки нашла нарушения в школе. Оказалось, что ещё в декабре 2014 года директор школы своим приказом утвердила «Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся». Прокуратура пришла к выводу, что некоторые положения этого приказа «не соответствуют требованиям законодательства об образовании, Конституции РФ, а также ущемляют права учащихся».



«Требования, установленные школой в Положении о внешнем виде волос, маникюре и макияже, ношении пирсинга противоречат Всеобщей декларации прав человека, Конституции Российской Федерации и законодательству об образовании. Кроме того, Положение вопреки законодательству также предусматривало возможность не допускать школьников на занятия без школьной одежды. Устанавливая такое ограничение, школа вышла за пределы компетенции, определённой законодательством об образовании», — отмечают в прокуратуре Новосибирской области.







В ведомстве добавили, что 19 декабря прокурор Бердска Роман Сивак принёс протест на отдельные положения этого приказа. Школа обязана рассмотреть протест в течение 10 дней.







Получить комментарии от руководства школы корреспонденту НГС пока не удалось — директора не оказалось на месте.





Ранее издание «Курьер.Среда.Бердск» со ссылкой на маму школьницы сообщило, что она покрасила волосы 12-летней дочери голубым оттеночным шампунем. 22 ноября администратор школы отправила шестиклассницу домой мыть голову, отмечало издание.

