Коммунальщики рассказали подробности аварии, из-за которой затопило улицу в Бердске
Восстановить нормальную подачу воды пообещали сегодня
Сегодня утром коммунальщики приступили к устранению последствий аварии, из-за которой в Бердске затопило целую улицу, — авария произошла из-за износа водопровода.
Как уточнил корреспонденту НГС замдиректора МУП «Комбината бытовых услуг» по строительству Александр Алексеенко, авария произошла в 17:20 на улице Лунной, 19.
«Вчера в 17:20 произошла авария на магистральном водоводе по НФС-2 зона обского водохранилища. В районе улицы Лунная, 19 произошел порыв.
Нами были предприняты действия по переключению на резервный водовод. В 19:10 они были нами закончены, то есть город стал с водой», — рассказал подробности Александр Алексеенко.
По его словам, аварийные службы сразу выехали на место и начали откачку воды и очистку дороги от рыхлого льда. «На следующий день приступили к раскопке проблемного участка, замене водовода. Это износ. Планируем сегодня работы закончить. У нас запланирована там резервная нитка, есть проект, мы будем сейчас пытаться воплощать его в жизнь. То есть ситуация понятная, не первая и не последняя», — констатировал Александр Алексеенко.
В аварийно-диспетчерской службе Бердска также уточнили, что на данный момент все системы подачи воды функционируют в стандартном режиме, но с пониженным напором.
Вчера вечером улицу Лунную в Бердске затопило водой — из-за разлива воды несколько десятков людей оказались заперты в магазине «Магнит», им пришлось мастерить самодельные лазы.
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Дмитрий Здорников
Фото предоставлено Сергеем Болдыревым