Коммунальщики рассказали подробности аварии, из-за которой затопило улицу в Бердске

Восстановить нормальную подачу воды пообещали сегодня

По данным коммунальщиков, авария произошла из-за износа водопровода
По данным коммунальщиков, авария произошла из-за износа водопровода

Сегодня утром коммунальщики приступили к устранению последствий аварии, из-за которой в Бердске затопило целую улицу, — авария произошла из-за износа водопровода.


Как уточнил корреспонденту НГС замдиректора МУП «Комбината бытовых услуг» по строительству Александр Алексеенко, авария произошла в 17:20 на улице Лунной, 19.


«Вчера в 17:20 произошла авария на магистральном водоводе по НФС-2 зона обского водохранилища. В районе улицы Лунная, 19 произошел порыв. 


Нами были предприняты действия по переключению на резервный водовод. В 19:10 они были нами закончены, то есть город стал с водой», — рассказал подробности Александр Алексеенко.


По его словам, аварийные службы сразу выехали на место и начали откачку воды и очистку дороги от рыхлого льда. «На следующий день приступили к раскопке проблемного участка, замене водовода. Это износ. Планируем сегодня работы закончить. У нас запланирована там резервная нитка, есть проект, мы будем сейчас пытаться воплощать его в жизнь. То есть ситуация понятная, не первая и не последняя», — констатировал Александр Алексеенко.


В аварийно-диспетчерской службе Бердска также уточнили, что на данный момент все системы подачи воды функционируют в стандартном режиме, но с пониженным напором.


Вчера вечером улицу Лунную в Бердске затопило водой — из-за разлива воды несколько десятков людей оказались заперты в магазине «Магнит», им пришлось мастерить самодельные лазы

Прочтений: 4639

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (19)19
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено