«Стоим без движения»: новосибирцы опаздывают на работу из-за глухой пробки на Сибиряков-Гвардейцев

За полчаса водители проехали расстояние, которое можно пройти за пять минут

Пробка на Сибиряков-Гвардейцев ещё сохраняется, несмотря на то, что час пик в городе уже миновал





Утром в четверг, 20 декабря, новосибирцы столкнулись с трудностями при выезде из Кировского района.







Как сообщил корреспонденту НГС один из водителей, он уже второй час стоит в пробке на Сибиряков-Гвардейцев. По его словам, за последние тридцать минут он смог проехать только одну остановку от кольца на площади Кирова в сторону Маркса.







«Пешком можно пройти за пять минут это расстояние — я за полчаса добрался, и сейчас вообще всё мертво встало, стоим даже без движения без какого-либо», — описал ситуацию водитель.







Рано утром очевидцы сообщали в социальных сетях о том, что на Сибиряков-Гвардейцев недалеко от остановки «Торговый город "Левобережный"» фура снесла столб, и он частично перекрыл проезжую часть. Кроме того, из-за этого инцидента оборвались троллейбусные и трамвайные провода.





Общей уровень пробок в городе в половине десятого утра оценивался на 6 баллов





Дополнение: После публикации новости тот же водитель сообщил причину пробки в переписке с корреспондентом НГС в мессенджере WhatsApp. «Энергетики столб восстанавливают. <...> Там два подъёмных крана работают, и фура на обочине сложенная», – пояснил очевидец.





Ранее НГС составил топ-10 мест в Новосибирске, где водители-автохамы массово объезжают пробки и создают угрозу другим участникам движения.

