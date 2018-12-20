подробности

«Стоим без движения»: новосибирцы опаздывают на работу из-за глухой пробки на Сибиряков-Гвардейцев

За полчаса водители проехали расстояние, которое можно пройти за пять минут

Пробка на Сибиряков-Гвардейцев ещё сохраняется, несмотря на то, что час пик в городе уже миновал
Пробка на Сибиряков-Гвардейцев ещё сохраняется, несмотря на то, что час пик в городе уже миновал


Утром в четверг, 20 декабря, новосибирцы столкнулись с трудностями при выезде из Кировского района.


Как сообщил корреспонденту НГС один из водителей, он уже второй час стоит в пробке на Сибиряков-Гвардейцев. По его словам, за последние тридцать минут он смог проехать только одну остановку от кольца на площади Кирова в сторону Маркса.


«Пешком можно пройти за пять минут это расстояние — я за полчаса добрался, и сейчас вообще всё мертво встало, стоим даже без движения без какого-либо», — описал ситуацию водитель.


Рано утром очевидцы сообщали в социальных сетях о том, что на Сибиряков-Гвардейцев недалеко от остановки «Торговый город "Левобережный"» фура снесла столб, и он частично перекрыл проезжую часть. Кроме того, из-за этого инцидента оборвались троллейбусные и трамвайные провода.


Общей уровень пробок в городе в половине десятого утра оценивался на 6 баллов 
Общей уровень пробок в городе в половине десятого утра оценивался на 6 баллов 


Дополнение: После публикации новости тот же водитель сообщил причину пробки в переписке с корреспондентом НГС в мессенджере WhatsApp. «Энергетики столб восстанавливают. <...> Там два подъёмных крана работают, и фура на обочине сложенная», – пояснил очевидец.


Ранее НГС составил топ-10 мест в Новосибирске, где водители-автохамы массово объезжают пробки и создают угрозу другим участникам движения.

Прочтений: 8155

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (119)119
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено