«Стоим без движения»: новосибирцы опаздывают на работу из-за глухой пробки на Сибиряков-Гвардейцев
За полчаса водители проехали расстояние, которое можно пройти за пять минут
Утром в четверг, 20 декабря, новосибирцы столкнулись с трудностями при выезде из Кировского района.
Как сообщил корреспонденту НГС один из водителей, он уже второй час стоит в пробке на Сибиряков-Гвардейцев. По его словам, за последние тридцать минут он смог проехать только одну остановку от кольца на площади Кирова в сторону Маркса.
«Пешком можно пройти за пять минут это расстояние — я за полчаса добрался, и сейчас вообще всё мертво встало, стоим даже без движения без какого-либо», — описал ситуацию водитель.
Рано утром очевидцы сообщали в социальных сетях о том, что на Сибиряков-Гвардейцев недалеко от остановки «Торговый город "Левобережный"» фура снесла столб, и он частично перекрыл проезжую часть. Кроме того, из-за этого инцидента оборвались троллейбусные и трамвайные провода.
Дополнение: После публикации новости тот же водитель сообщил причину пробки в переписке с корреспондентом НГС в мессенджере WhatsApp. «Энергетики столб восстанавливают. <...> Там два подъёмных крана работают, и фура на обочине сложенная», – пояснил очевидец.
Ранее НГС составил топ-10 мест в Новосибирске, где водители-автохамы массово объезжают пробки и создают угрозу другим участникам движения.
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Ольга Хмелевская
Фото читателя НГС (1), скриншот yandex.ru/maps (2)