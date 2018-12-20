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Четверо пострадавших попали в больницу после ночной аварии на Большевистской

В ДТП сошлись LADA Largus и Hyundai Solaris с логотипом «Яндекс.Такси»

После ДТП в больницу попали оба водителя и их пассажиры
После ДТП в больницу попали оба водителя и их пассажиры


В ночь на четверг, 20 декабря, Hyundai Solaris и LADA Largus столкнулись на перекрёстке в Октябрьском районе Новосибирска: в больницу увезли четырёх пострадавших.


Авария случилась в 3:15 на пересечении Большевистской и Выборной, рассказала корреспонденту НГС инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Юлия Ракунова.


«Водитель 1975 года рождения на автомобиле Hyundai Solaris двигался по улице Большевистской со стороны улицы Добролюбова с левым поворотом на улицу Выборную, и в пути следования, напротив дома № 229 по улице Большевистской, произошло столкновение с автомобилем LADA Largus», — описала ситуацию инспектор.


По её данным, «Лада» ехала по Большевистской со стороны Бердского шоссе в направлении «Речного вокзала». За рулём был 35-летний водитель.


Юлия Ракунова уточнила, что в ДТП пострадало четверо мужчин. Их всех увезли в больницу: водителя «Лады» — с переломом стопы, его 21-летнего пассажира — с сотрясением мозга и ушибом ноги. Водитель «Соляриса» получил сотрясение мозга и сломал поперечный отросток позвонка, у его 21-летнего пассажира — сотрясение мозга.


На фотографиях с места аварии, появившихся в паблике «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте», видно, что на Hyundai Solaris нанесён логотип «Яндекс.Такси».


В ДТП сошлись LADA Largus и Hyundai Solaris с логотипом «Яндекс.Такси»
В ДТП сошлись LADA Largus и Hyundai Solaris с логотипом «Яндекс.Такси»


Обе машины получили сильные повреждения
Обе машины получили сильные повреждения


За несколько часов до этого ещё одна серьёзная авария произошла на Советском шоссе в районе посёлка Элитный: там столкнулись три машины, в том числе скорая помощь. По предварительным данным, в ДТП пострадала медицинский работник.

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