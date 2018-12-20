Новосибирцам стало не хватать на хлеб и сигареты

В Новосибирской области упала доступность хлеба: цены на него растут быстрее, чем доходы покупателей





В 2018 году доходы жителей Новосибирской области стали позволять им меньше покупок: стало сложнее приобрести хлеб, масло и сигареты.







К такому выводу пришли специалисты Новосибирскстата, проанализировав экономическую ситуацию в регионе в январе – октябре этого года.







Из продуктов, например, стало сложнее купить мороженую рыбу. Покупательная способность по ней снизилась на 6,7% по сравнению с таким же периодом 2017 года. Если среднестатистический новосибирец решит потратить весь свой месячный доход на рыбу, то сможет купить только 129 кг. Также менее доступными за год стали хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов (на 4,7%), сливочное масло (на 3,8%), говядина (на 3,3%), рис (на 2,8%), молоко (на 0,4%), куриные яйца (на 0,2%).







При этом выросла доступность сахара. Подсчёты статистиков показывают, что среднедушевого дохода жителей Новосибирской области хватит на то, чтобы купить 561 кг сахара в месяц — это на 12,7 % больше, чем в январе – октябре 2017 года. Также доступнее стали репчатый лук (на 18,8%), белокочанная капуста (на 17%), пшеничная мука (на 8,4%), манная крупа (на 7,9%), подсолнечное масло (на 2,4%), картофель (на 0,7%), яблоки (на 0,4%) и водка (на 0,3%).







Из непродовольственных товаров труднее стало купить, например, бензин. Подсчёты статистиков показывают, что среднедушевого дохода жителей Новосибирской области хватит на то, чтобы купить только 619 литров АИ-92 — это на 11,2% меньше, чем год назад. Не успевали денежные доходы и за ценами на сигареты: покупательная способность по ним за год снизилась на 8,8%. Из одежды менее доступными стали, например, мужские костюмы-двойки (–4,5%), зимняя кожаная обувь для детей (–5,2%), женские демисезонные пальто (–2,9%). При этом стало проще купить цветные телевизоры: их доступность выросла на 6,9%.







Менее доступными стали местные телефонные звонки (–1,3%) и проезд в городских автобусах (–1,1%). Также стало сложнее заплатить за квартиру: доступность жилищных услуг снизилась на 5,8%, а коммунальных услуг — на 4–5,7%.







НГС узнал, что подорожает в Новосибирске в следующем году, и поинтересовался у экспертов, когда жить станет легче.

