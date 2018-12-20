Новосибирская область на три пункта поднялась в рейтинге привлекательности для туристов
Теперь регион занимает 17-е место.
Новосибирская область заняла 17-е место в ежегодном национальной туристическом рейтинге, составленном аналитиками Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнала «Отдых в России».
Привлекательность оценивалась по нескольким критериям, в том числе, по уровню развития гостиничного бизнеса, доходности отрасли туризма, интересу к региону в интернете и популярности у иностранцев. Для оценки регионов специалисты брали данные из открытых источников и ведомственной статистики за 2017-2018 годы. По результатам исследования, с прошлого года Новосибирская область поднялась на три пункта — с 20-го на 17-е место.
Из сибирских регионов привлекательными для туристов аналитики признали Алтайский край (6-е место) и Иркутскую область (13 место). В первую пятёрку рейтинга вошли: Москва, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург и Республика Крым. Наименее привлекательными для туристов названы Чукотский и Ненецкий автономные округа.
В начале ноября Новосибирск попал в топ городов, в которых проживают самые аккуратные водители.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Александра Трофименко
Фото Юлии Шипициной