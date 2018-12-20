«В 23:40 в Новосибирском районе на Советском шоссе в районе посёлка «Элитный» произошло столкновение трёх автомобилей: скорой помощи, Ауди и Тойоты. <...> В результате столкновения, по предварительной информации, пострадал один человек — это медицинский работник скорой помощи, женщина», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

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Александра Трофименко

Фото Александра Ощепкова

