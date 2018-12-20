Две иномарки и скорая столкнулись под Новосибирском — пострадала женщина-медик
Авария произошла на Советском шоссе
Поздно вечером 19 декабря в Новосибирском районе столкнулись три автомобиля, в том числе, скорая помощь.
«В 23:40 в Новосибирском районе на Советском шоссе в районе посёлка «Элитный» произошло столкновение трёх автомобилей: скорой помощи, Ауди и Тойоты. <...> В результате столкновения, по предварительной информации, пострадал один человек — это медицинский работник скорой помощи, женщина», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В полиции обещали позже уточнить подробности аварии.
По сообщению очевидцев в социальных сетях, на месте ДТП работало два реанимобиля.
Вчера днём фура столкнулась на трассе с легковым автомобилей — водителя легковушки увезли на скорой.
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Александра Трофименко
Фото Александра Ощепкова