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Две иномарки и скорая столкнулись под Новосибирском — пострадала женщина-медик

Авария произошла на Советском шоссе

Как сообщают очевидцы, на месте работали две машины реанимации.
Как сообщают очевидцы, на месте работали две машины реанимации.


Поздно вечером 19 декабря в Новосибирском районе столкнулись три автомобиля, в том числе, скорая помощь.


«В 23:40 в Новосибирском районе на Советском шоссе в районе посёлка «Элитный» произошло столкновение трёх автомобилей: скорой помощи, Ауди и Тойоты. <...> В результате столкновения, по предварительной информации, пострадал один человек — это медицинский работник скорой помощи, женщина», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.


В полиции обещали позже уточнить подробности аварии.


По сообщению очевидцев в социальных сетях, на месте ДТП работало два реанимобиля. 


Вчера днём фура столкнулась на трассе с легковым автомобилей — водителя легковушки увезли на скорой.

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