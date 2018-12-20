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В Толмачёво появился прямой рейс в инновационный город Китая

Маршрут Новосибирск — Хэфэй — Новосибирск осуществляется по пятницам

Рейс в Хэфэй осуществляет авиакомпания «Уральские авиалинии»
Рейс в Хэфэй осуществляет авиакомпания «Уральские авиалинии»


В новосибирском аэропорту Толмачёво открылся прямой маршрут в китайский город Хэфэй.


«Из Новосибирска рейс U6 753 отправляется в 10:35 и прибывает в Хэфэй в 16:25. Вылет рейса U6 754 из Хэфэя в Новосибирск в 17:25, прибытие в 22:15. Для каждого из аэропортов указано местное время», — говорится в сообщении пресс-службы Толмачёво.


По данным онлайн-табло на сайте новосибирского аэропорта, рейс Новосибирск — Хэфэй — Новосибирск осуществляется авиакомпанией «Уральские авиалинии» каждую пятницу. Длительность полёта в одну сторону — 4 часа 50 минут.


Хэфэй находится на слиянии двух рек — Дунфэй и Наньфэй. Это город инновационного типа мирового уровня. Он также входит в тройку китайского государственного реестра «зелёных городов» благодаря своей живописной природе.


На прошлой неделе начал работать первый регулярный рейс во вьетнамский Камрань. Ранее в этот город из Толмачёво летали только чартеры. 

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