«Люди не могут выйти из магазина»: в Бердске водой затопило улицу (видео)

Из-за потопа люди не могут перейти улицу

Вечером в среду, 19 декабря, улицу Лунную в Бердске затопило водой из-за аварии на водопроводе.







«Во дворе дома Лунная, 19. Люди не могут выйти из магазина "Магнит", стелют самодельные лазы. Приехал автомобиль откачивающий. Но, по-моему, здесь бесполезно справиться», — сообщил в редакцию координатор группы «АвтоБердск» Сергей Болдырев.











Как пояснили корреспонденту НГС в аварийно-диспетчерской службе Бердска, произошла авария на центральном водоводе. «Я не знаю пока насчёт устранения, мы перешли на резервный, вот и всё. На место выехали расчёты, устранять. Сейчас не могу подсказать, только завтра утром», — пояснили в ведомстве.





Водителей попросили убрать автомобили, чтобы избежать заледенения.





В конце ноября из-за дефекта на водоводе водой затопило улицу в Дзержинском районе.