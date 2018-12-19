«Люди не могут выйти из магазина»: в Бердске водой затопило улицу (видео)
На месте работает аварийно-спасательная служба
Вечером в среду, 19 декабря, улицу Лунную в Бердске затопило водой из-за аварии на водопроводе.
«Во дворе дома Лунная, 19. Люди не могут выйти из магазина "Магнит", стелют самодельные лазы. Приехал автомобиль откачивающий. Но, по-моему, здесь бесполезно справиться», — сообщил в редакцию координатор группы «АвтоБердск» Сергей Болдырев.
Как пояснили корреспонденту НГС в аварийно-диспетчерской службе Бердска, произошла авария на центральном водоводе. «Я не знаю пока насчёт устранения, мы перешли на резервный, вот и всё. На место выехали расчёты, устранять. Сейчас не могу подсказать, только завтра утром», — пояснили в ведомстве.
Водителей попросили убрать автомобили, чтобы избежать заледенения.
В конце ноября из-за дефекта на водоводе водой затопило улицу в Дзержинском районе.
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Александра Трофименко, Дмитрий Здорников
Фото и видео предоставлены Сергеем Болдыревым