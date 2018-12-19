подробности

«Люди не могут выйти из магазина»: в Бердске водой затопило улицу (видео)

На месте работает аварийно-спасательная служба

Из-за потопа люди не могут перейти улицу
Из-за потопа люди не могут перейти улицу

Вечером в среду, 19 декабря, улицу Лунную в Бердске затопило водой из-за аварии на водопроводе.


«Во дворе дома Лунная, 19. Люди не могут выйти из магазина "Магнит", стелют самодельные лазы. Приехал автомобиль откачивающий. Но, по-моему, здесь бесполезно справиться», — сообщил в редакцию координатор группы «АвтоБердск» Сергей Болдырев.



Как пояснили корреспонденту НГС в аварийно-диспетчерской службе Бердска, произошла авария на центральном водоводе. «Я не знаю пока насчёт устранения, мы перешли на резервный, вот и всё. На место выехали расчёты, устранять. Сейчас не могу подсказать, только завтра утром», — пояснили в ведомстве.


Водителей попросили убрать автомобили, чтобы избежать заледенения.


В конце ноября из-за дефекта на водоводе водой затопило улицу в Дзержинском районе

Прочтений: 3051
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (14)14
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено