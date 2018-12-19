Госдума отменила роуминг в России и запретила контактные зоопарки

В последний день работы депутаты приняли 39 законов, в том числе поправку об экстремизме

Контактные зоопарки в торговых центрах теперь заводить нельзя





Перед каникулами депутаты Государственной думы приняли сразу пачку законопроектов, существенно меняющих жизнь общества: одобрена президентская поправка в закон об экстремистах, национальный роуминг наконец-то отменен, а законы о защите животных реформированы спустя восемь лет.





Парламентарии не стали спорить с предложением президента о смягчении 282-й статьи УК РФ: в начале октября Владимир Путин предложил заменить уголовное наказание штрафом для тех, кто впервые публично унижает, оскорбляет или возбуждает вражду через СМИ или в социальных сетях. Теперь за первичное нарушение закона гражданам грозит штраф 10–20 тысяч рублей, обязательные работы или же до 15 суток ареста. Тем же, кто в течение года попадается на нарушении повторно, вменяется уголовное наказание, связанное в том числе с лишением свободы.





Комментируя поправку, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что она, с одной стороны, позволит исключить случаи, когда виновники несут слишком суровое наказание, а с другой — по-прежнему не снижает ответственности за репосты сомнительных материалов.





Депутаты добрались и до отмены национального роуминга — об этом в парламенте говорили давно, но принимать боялись из-за того, что операторы сотовой связи могут повысить цены. Тем не менее закон прошёл третье, окончательное чтение: с 1 июня 2019 года стоимость услуг мобильной связи для россиян не будет меняться, в каком бы регионе они ни оказались.





Больше, чем закон о роуминге, своей очереди ждал закон «Об ответственном обращении с животными»: его внесли ещё в 2010 году, в 2016-м Владимир Путин вспомнил о документе и попросил Правительство обратить внимание. Принятый законопроект, в частности, запрещает выгуливать собак без поводков и намордников, устраивать звериные бои, умерщвление животных под любым предлогом. Под запрет попадают контактные зоопарки в торговых центрах, а также содержание животных в ресторанах, кафе и прочих заведениях общепита.





Запрещено выкидывать животное на улицу — его нужно отдать новому хозяину или в приют. Нельзя заводить диких зверей в частном жилье или на дачах. Приютам запрещено базироваться в квартирах, а усыплять животных можно только с разрешения ветеринара.





Всего за сегодня депутаты приняли 39 законов, теперь их ждут новогодние каникулы.