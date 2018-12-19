Фильм про неудачливого предпринимателя-студента вошёл в тройку лучших работ национального конкурса
Награждение проходило в Москве
Фильм про студента-неудачника экономического факультета Новосибирского государственного университета экономики и управления занял третье место на национальном конкурсе «Серебряные нити» — вуз впервые участвовал в этом конкурсе.
Об этом корреспонденту НГС сообщила пресс-секретарь НГУЭУ Елена Танажко. «[Конкурс проходил] в рамках 13-й Юбилейной Национальной конференции корпоративных медиа "Серебряные нити", проходившей 9–12 декабря в Москве. Были названы лучшие корпоративные медиа и медийные проекты 2018 года. В их число вошел фильм "Предприниматель", снятый к юбилею НГУЭУ», — пояснила Елена Танажко.
Как сообщается на сайте вуза, в «Серебряных нитях» приняли участие 140 медийных ресурсов, а НГУЭУ впервые участвовал в этом конкурсе.
По словам главного автора идеи, первого проректора НГУЭУ Павла Новгородова, идеей фильма было показать, что в вузе могут научить принимать правильные решения и помочь стать самостоятельным.
«Мы не хотели нарисовать образ неудачника, а стремились показать молодого человека, который привык, что за него всё решают взрослые, всё организовывают.
И у него выпала ситуация сделать всё самостоятельно, под ключ. Попытались показать, как студент пытается выйти из ситуации, применяя навыки, которые преподаются в нашем вузе», — поделился первоначальной задумкой Павел Новгородов.
Он рассказал, что когда ролик впервые выложили в сеть, он набрал за несколько дней 100 тысяч просмотров. «Его перепостили некоторые крупные паблики, и мы увидели положительный отклик у молодой аудитории. Аудитория среднего возраста разделилась, скажем, 50 на 50. Многие ожидали увидеть к юбилею вуза нечто такое, с пафосной музыкой, знаете, как съезд партии», — вспоминает Новгородов.
В конце ноября Новосибирский государственный технический университет вошел в рейтинг лучших вузов, где изучают инженерные и компьютерные науки, — вуз попал в рейтинг впервые.
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Дмитрий Здорников
Скриншот видео
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