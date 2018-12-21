Не спешите покидать офис: последняя рабочая неделя года в России затянется на 6 дней

Публикуем памятку: сколько дней отдыхаем и когда снова на работу

Последний рабочий день года закончится на час раньше обычного





Для трудящегося населения страны сразу две новости: грядущая рабочая неделя — последняя в уходящем году и затянется на шесть дней. В офисы и предприятия придется прийти еще и в субботу, 29 декабря, но провести на рабочем месте официально разрешено на час меньше.





Рабочая декабрьская суббота закреплена в постановлении Правительства: в документе сказано, что выходной день за 29-е число переносится на понедельник, 31 декабря. Начиная с воскресенья, 30 декабря, страна уходит на десятидневные каникулы: официально не работать будем до 8 января 2019 года.





Большая часть трудяг вернется в офисы 9 января на три дня — до 11-го числа, далее два законных выходных. Первый месяц года в принципе справедлив в соотношении отдыха и труда: нас ждут 17 рабочих дней и 14 выходных.





Не забудьте: 9 января надо быть на работе





Следующие затяжные праздники будут весной: в знак женской солидарности страна отдохнет 8, 9 и 10 марта. В феврале День защитника Отечества выпадает на субботу, но дополнительный выходной за него мы получим только в мае.





С отдыхом в январе может сравниться только май





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