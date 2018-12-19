«Закидывали лопатами снега»: в Железнодорожном районе загорелся дом — его помогли потушить соседи

Пожарные прибыли на место через 9 минут после вызова

На месте работали 4 автоцистерны, а пожарным помогали жители соседних домов





Сегодня вечером, 19 декабря, в Железнодорожном районе Новосибирска загорелся частный дом — прибывшие пожарные пожаловались на низкое давление в гидранте, а соседи стали помогать пожарным, закидывая дом снегом.







О пожаре по адресу спуск Ногина, 34 в редакцию НГС сообщил читатель Евгений. «Пожарные приехали <...> когда весь дом был в огне и также была угроза возгорания соседних домов. На нашей улице в принципе нет пожарных систем, к которым могли бы подключаться пожарные машины. Пострадавших и погибших нет», — уточнил читатель.





По его словам, пожар начался около 16:30.





«Что примечательно, прибывшие пожарные попросили у местных [жителей] лопаты, чтоб закидывать дом снегом.





В общем, пожарные работают как могут в условиях данной местности. Сотрудники полиции тем временем перекрывают проезд частных авто, дабы те не ездили по пожарным гидрантам», — добавил Евгений.







В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС факт пожара подтвердили, уточнив, что на место были направлены 4 автоцистерны.





«На данный момент пожар локализован. Пожарные сообщили, что столкнулись со следующей проблемой:





изначально в гидрантах было слабое давление, поэтому обратилась в "Горводоканал", давление повысили и тушение продолжили в обычном режиме», — рассказали в пресс-службе ведомства.





Как объяснили в пресс-службе, помочь закидывать дом снегом вызвались сами жители. «Пожарные нам сообщили, что такое предложение поступило от инициативной группы жильцов. Они также добавили, что это обычная практика, когда люди предлагают сотрудникам МЧС свою помощь. Пострадавших нет», — сообщили в МЧС.





Сегодня в пожаре пострадал один из жителей Новосибирска — его увезли в реанимацию после пожара в девятиэтажке на улице 25 лет Октября в Калининском районе.