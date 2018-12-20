«Не боюсь переездов»: врач из Новосибирска переехала за полярный круг — за это ей платят 2 миллиона

Врач работала педиатром в Новосибирске, а сейчас переехала в Мурманск за 2 миллиона. Сама Марина Потапова предоставить своё фото отказалась

Врач-педиатр Марина Потапова, работавшая в Новосибирске, оказалась в числе докторов, переехавших в Мурманск за 2 миллиона рублей, — врачи получают сумму не сразу.







Сибирячка Марина Потапова переехала по новой программе «Арктический доктор» министерства здравоохранения Мурманской области — власти запустили её во второй половине 2018 года, а первого доктора пригласили в середине сентября.







Как рассказали корреспонденту НГС в мурманском минздраве, программа создана для того, чтобы привлечь врачей в регион, — сейчас переехали 16 специалистов. За переезд им должны поэтапно выплатить по 2 миллиона рублей в течение 5 лет работы в Мурманской области.







Первые 500 тысяч рублей медик получает сразу же, как устроится, ещё 500 тысяч — после первого года работы, и оставшийся 1 миллион рублей — после пятого года.







«К нам приехали врачи очень “дефицитных” специальностей: врач-фтизиатр и врач скорой медицинской помощи. Из прибывших врачей — 8 узких специальностей: врач-эндоскопист, врач-невролог, врач – акушер-гинеколог, врач функциональной диагностики, врач-офтальмолог, врач-онколог, 4 врача участковой службы, 2 врача стоматологического профиля <…>





Причинами переезда врачей являются возможность решения финансовых вопросов», — объяснили в пресс-службе ведомства, добавив, что к ним приехали врачи из более чем 10 регионов.







Марина Потапова переехала в Мурманск около месяца назад — 34-летняя сибирячка работает педиатром в детской городской поликлинике № 5 . О себе она рассказала, что родилась в Чите, там же окончила медицинскую академию, чуть позже уехала в Новосибирск работать по специальности — в новосибирском медицинском центре «XXI Век», а в этом году решилась на новый переезд.







«Я вообще слышала раньше о программе “Земский доктор”, а “Арктический доктор” — это немножко видоизменённая программа “Земского доктора”. Зашла на сайт министерства здравоохранения Мурманской области, прочитала, что существует такая программа.







Там есть определённые критерии, подхожу ли я, попросили документы предоставить… Посмотрели документы об образовании, потом созвонились мы — и сказали, что я подхожу.





А я не боюсь переездов; ничего не привязывает к определённому месту», — отметила педиатр.







По её словам, работа в новом городе практически не отличается от той, что была в Новосибирске — только в Мурманске гораздо холоднее и меньше жителей.







Марина Потапова добавила, что ей предоставили жильё — общежитие для медицинских работников. Деньги же, согласно правилам программы, она может тратить на любые нужды — в том числе на покупку квартиры, если захочет остаться в Мурманске. Сама врач отметила, что пока что ей в городе и в поликлинике нравится. Если так и будет продолжаться, она может остаться на Севере и более чем на 5 лет.







В минздраве Мурманской области добавили, что до конца 2018 года местные больницы и поликлиники ожидают ещё двух специалистов. По информации ведомства на начало декабря, первые выплаты «Арктического доктора» получили 12 врачей.







В Новосибирской области действует похожая программа «Земский доктор», правда, молодому доктору придётся отработать в сельской больнице за меньшую сумму — 1 миллион рублей за 5 лет. Тем не менее сотни врачей пользуются этим случаем и едут в сёла, однако бывают ситуации, когда медик так и не дожидается своих денег. В 2017 году молодая выпускница медицинского университета Екатерина Дармокрик уехала работать в больницу в 430 километрах от Новосибирска, но миллион ей дали только после судов и жалоб Путину.

