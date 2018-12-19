В домах на Затулинке и Северо-Чемском стало холоднее из-за ремонта теплотрассы

Закончить ремонт теплоэнергетики планируют к трём часам ночи





В Кировском районе Новосибирска жители 164 домов остались без отопления из-за ремонта теплотрассы.







«Из-за проведения ремонтных работ в левобережной части города отключены потребители Кировского района: 164 жилых дома, 10 детских учреждений, 2 лечебных учреждения и 27 прочих на улицах Бурденко, Мира и Бетонная», — рассказали в пресс-службе Новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании».







Также снижены параметры отопления на Затулинском и Северо-Чемском жилмассивах.







В СГК уточнили, что теплоэнергетики меняют проблемный участок магистрального трубопровода диаметром 800 мм на улице Бурденко. Закончить ремонт они планируют через восемь с половиной часов — в 3:00 20 декабря.







«Мы приносим свои извинения за предоставленные неудобства. В преддверии морозов энергетики стараются максимально широко охватить участки на теплосетях, требующих ремонта», — добавили в СГК.





