В домах на Затулинке и Северо-Чемском стало холоднее из-за ремонта теплотрассы
Теплоэнергетики решили заменить кусок проблемной трубы
В Кировском районе Новосибирска жители 164 домов остались без отопления из-за ремонта теплотрассы.
«Из-за проведения ремонтных работ в левобережной части города отключены потребители Кировского района: 164 жилых дома, 10 детских учреждений, 2 лечебных учреждения и 27 прочих на улицах Бурденко, Мира и Бетонная», — рассказали в пресс-службе Новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании».
Также снижены параметры отопления на Затулинском и Северо-Чемском жилмассивах.
В СГК уточнили, что теплоэнергетики меняют проблемный участок магистрального трубопровода диаметром 800 мм на улице Бурденко. Закончить ремонт они планируют через восемь с половиной часов — в 3:00 20 декабря.
«Мы приносим свои извинения за предоставленные неудобства. В преддверии морозов энергетики стараются максимально широко охватить участки на теплосетях, требующих ремонта», — добавили в СГК.
Ранее синоптики сообщили о том, что в ближайшую ночь и последующее утро температура в Новосибирске будет держаться на уровне
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Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова