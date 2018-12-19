Расторгуев и Дибров перепели песни «Калинова Моста»

Официально новую пластинку с каверами представят только в субботу

Группа «Калинов Мост» выпустила второй трибьют к своему прошедшему 30-летию. На фото — бессменный лидер группы Дмитрий Ревякин 
Группа «Калинов Мост» выпустила второй трибьют к своему прошедшему 30-летию. На фото — бессменный лидер группы Дмитрий Ревякин 


Легендарная новосибирская рок-группа «Калинов Мост» выпустила второй трибьют к своему 30-летнему юбилею, который отмечался в 2016 году. О пластинке сообщил корреспонденту НГС координатор проекта Анатолий Атюков.


«В первом трибьюте участвовали [Константин] Кинчев, "Цветы" Стаса Намина, Чиж, Пелагея, Баста, "ЧайФ" и многие другие. На второй трибьют ушло 2 года. Из известных групп там "Разные люди", "Мельница", "Цветы" Стаса Намина… [Николай] Расторгуев спел одну песню, правда, под "мостовкую" минусовку, но получился такой хитяра! Дмитрий Дибров записал песню "Девочка летом". Новосибирские группы "Молока стакан" и "Равноденствие" также записали песни. "Равноденствие" вообще шедевр сделали. Песня называется "Ревякина страдания". Они надёргали строчек из разных песен, интересно скомпоновали и записали под балалайку, скрипку и перкуссии. Просто чума получилась!» — рассказал корреспонденту НГС Анатолий Атюков.


По словам Атюкова, он не просто собирал всех желающих, а приглашал поучаствовать в записи диска легендарных российских исполнителей и музыкантов-друзей «Калинова Моста». По разным причинам не смогли поучаствовать в проекте «Мумий Тролль», «Ленинград», Константин Никольский, Григорий Лепс, Андрей Макаревич и Ваенга, перечислил Анатолий Атюков. 


Обложка второй части трибьюта «Калинова Моста»
Обложка второй части трибьюта «Калинова Моста»


«Должно либо выгодно, либо интересно быть. Мне это было интересно. Денег никаких на этом не заработаешь. При тираже в 500 дисков очень много просто разойдётся среди музыкантов. Не подарю же я им по одному диску? <…> Я думаю, в будущем можно будет выпустить и двойную пластинку — из этих двух трибьютов», — сообщил Анатолий Атюков.


Официальный релиз второй части трибьюта «Калинова Моста» назначен на 22 декабря — день зимнего солнцестояния, который группа считает для себя сакральным днём. Распространяться диски будут на концертах. В Новосибирске концерт «Калинова Моста» намечен на весну 2019 года — после того как 13 февраля лидеру группы Дмитрию Ревякину исполнится 55 лет.


В апреле 2018 года лидер «Калинова Моста» записывал в Новосибирске новый альбом «Даурия», а летом легендарная группа выступила на Михайловской набережной в день рождения города. 

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