Расторгуев и Дибров перепели песни «Калинова Моста»

Группа «Калинов Мост» выпустила второй трибьют к своему прошедшему 30-летию. На фото — бессменный лидер группы Дмитрий Ревякин





Легендарная новосибирская рок-группа «Калинов Мост» выпустила второй трибьют к своему 30-летнему юбилею, который отмечался в 2016 году. О пластинке сообщил корреспонденту НГС координатор проекта Анатолий Атюков.







«В первом трибьюте участвовали [Константин] Кинчев, "Цветы" Стаса Намина, Чиж, Пелагея, Баста, "ЧайФ" и многие другие. На второй трибьют ушло 2 года. Из известных групп там "Разные люди", "Мельница", "Цветы" Стаса Намина… [Николай] Расторгуев спел одну песню, правда, под "мостовкую" минусовку, но получился такой хитяра! Дмитрий Дибров записал песню "Девочка летом". Новосибирские группы "Молока стакан" и "Равноденствие" также записали песни. "Равноденствие" вообще шедевр сделали. Песня называется "Ревякина страдания". Они надёргали строчек из разных песен, интересно скомпоновали и записали под балалайку, скрипку и перкуссии. Просто чума получилась!» — рассказал корреспонденту НГС Анатолий Атюков.







По словам Атюкова, он не просто собирал всех желающих, а приглашал поучаствовать в записи диска легендарных российских исполнителей и музыкантов-друзей «Калинова Моста». По разным причинам не смогли поучаствовать в проекте «Мумий Тролль», «Ленинград», Константин Никольский, Григорий Лепс, Андрей Макаревич и Ваенга, перечислил Анатолий Атюков.







Обложка второй части трибьюта «Калинова Моста»





«Должно либо выгодно, либо интересно быть. Мне это было интересно. Денег никаких на этом не заработаешь. При тираже в 500 дисков очень много просто разойдётся среди музыкантов. Не подарю же я им по одному диску? <…> Я думаю, в будущем можно будет выпустить и двойную пластинку — из этих двух трибьютов», — сообщил Анатолий Атюков.







Официальный релиз второй части трибьюта «Калинова Моста» назначен на 22 декабря — день зимнего солнцестояния, который группа считает для себя сакральным днём. Распространяться диски будут на концертах. В Новосибирске концерт «Калинова Моста» намечен на весну 2019 года — после того как 13 февраля лидеру группы Дмитрию Ревякину исполнится 55 лет.







В апреле 2018 года лидер «Калинова Моста» записывал в Новосибирске новый альбом «Даурия», а летом легендарная группа выступила на Михайловской набережной в день рождения города.