Фура выехала на встречку на трассе под Новосибирском и столкнулась с легковой машиной
Водителя легковой машины забрали с места происшествия врачи скорой помощи
Сегодня днём на автодороге «Сибирь» в Новосибирской области произошла авария с участием двух машин — грузовик выехал на встречку и столкнулся с Renault Duster.
Фотографию с ДТП опубликовали в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте». Сама авария произошла на трассе Р-255 в Мошковском районе области, рассказала сотрудник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Новосибирской области Евгения Табатчикова.
«ДТП зафиксировано — это Мошковский район, автодорога "Сибирь". Указано, что это 59-й километр трассы Новосибирск — Красноярск — Кемерово — Иркутск. Водитель 76-го года [рождения] ехал на грузовом автомобиле с полуприцепом <...> со стороны Болотного в сторону Новосибирска.
На 59-м километре он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с водителем "Рено Дастер". Медицинская помощь понадобилась водителю "Рено", его увезли на скорой помощи в Мошковскую больницу. По диагнозу пока неизвестно», — уточнила Евгения Табатчикова.
Вчера вечером на Чуйском тракте в Новосибирской области произошла авария с участием трёх машин: водитель одной из них погиб. Позднее в ГИБДД сообщили, что пострадало ещё два человека — в результате аварии они получили сотрясение мозга.
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Дмитрий Здорников
Фото vk.com/act54