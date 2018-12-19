Фура выехала на встречку на трассе под Новосибирском и столкнулась с легковой машиной

Водителя легковой машины забрали с места происшествия врачи скорой помощи

Водителя легкового автомобиля пришлось увезти в Мошковскую больницу
Водителя легкового автомобиля пришлось увезти в Мошковскую больницу


Сегодня днём на автодороге «Сибирь» в Новосибирской области произошла авария с участием двух машин — грузовик выехал на встречку и столкнулся с Renault Duster.


Фотографию с ДТП опубликовали в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте». Сама авария произошла на трассе Р-255 в Мошковском районе области, рассказала сотрудник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Новосибирской области Евгения Табатчикова. 


«ДТП зафиксировано — это Мошковский район, автодорога "Сибирь". Указано, что это 59-й километр трассы Новосибирск — Красноярск — Кемерово — Иркутск. Водитель 76-го года [рождения] ехал на грузовом автомобиле с полуприцепом <...> со стороны Болотного в сторону Новосибирска. 


На 59-м километре он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с водителем "Рено Дастер". Медицинская помощь понадобилась водителю "Рено", его увезли на скорой помощи в Мошковскую больницу. По диагнозу пока неизвестно», — уточнила Евгения Табатчикова.


Вчера вечером на Чуйском тракте в Новосибирской области произошла авария с участием трёх машин: водитель одной из них погиб. Позднее в ГИБДД сообщили, что пострадало ещё два человека — в результате аварии они получили сотрясение мозга.

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