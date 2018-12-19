Власти разрешили ставить машины на скандальной парковке возле элитных бутиков в центре Новосибирска
Чиновник пояснил, что магазины не могут перегораживать парковочные места
Новосибирские блогеры Денис Новичков и Антон Соколов сняли видео с разъяснением чиновника мэрии о том, кто может парковаться на скандальной парковке возле бутиков Nadine и Flamingo на улице Советская, 32.
Видео появилось сегодня, 19 декабря, на YouTube-канале «Новосибирский».
«Мы этим [вопросом] занимались почти полгода. Они (владельцы магазина. — Прим. ред.) всем показывали документы на стоянку, что парковка у них в аренде. А простому человеку вообще не понятно, что там написано. <…> Сделали запрос [в мэрию], и пришёл ответ, что эта земля никому не сдаётся. После чего мы пошли к главному архитектору (Виталий Столбов возглавляет Главное управление архитектуры и градостроительства. — Прим. ред.). <…> И он нам всё пояснил, что земля не в аренде находится, а они (владельцы магазина. — Прим. ред.) её просто эксплуатируют: грубо говоря, облагораживать её имеют право», — рассказал корреспонденту НГС Денис Новичков.
На видео начальник Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии Новосибирска Виталий Столбов разъяснил, что в случае жалоб горожан на ограничение парковки у этих магазинов владельцы бутиков могут лишиться права на «облагораживание этого места». Будку охранника, как пояснили Новичкову и Соколову в мэрии, должны демонтировать следующим летом.
Владелица магазинов Nadine и Flamingo Надежда Филиппова пояснила корреспонденту НГС, что парковка действительно муниципальная, а блогеры попали на эту стоянку в тот момент, когда там шла уборка снега — для этого её и временно огородили.
«У меня дворник работает, <…> при них он чистит этот снег… Как им не стыдно, они так нагло себя ведут! <…> [Лентой перетянуто было], потому что машины снег вывозили. <…> К ним подошёл этот дворник и сказал: "Ребята, трактора работают, я с десяти часов…". А они что-то трактора не сфотографировали, а ленточку сфотографировали. <…> Эта парковка, она мне даётся сегодня в аренду… Я смотрю за этой территорией, я оплачиваю за неё деньги, я перед своим магазином вывожу снег, убираю эту территорию», — рассказала НГС Надежда Филиппова. Она добавила, что собирается судиться с блогерами.
Видео на парковке возле бутиков Nadine и Flamingo новосибирские блогеры снимают уже не впервые. В ролике, который был снят весной 2017 года, парковщик выгонял Новичкова и Соколова отсюда и объяснял, что парковка предназначена для владельцев магазинов и их клиентов. На следующий день после публикации новости на НГС заграждения с парковки убрали, а парковщик ходил и просто подметал возле магазинов мусор.
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Илья Калинин
Фото автора
Видео канала «Новосибирский» / youtube.com