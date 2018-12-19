В Новосибирске продолжили дешеветь бензин и дизтопливо

Солярка за последнюю неделю подешевела в среднем на 35 копеек





За последнюю неделю в Новосибирске снизились цены на бензин и дизельное топливо.







К такому выводу пришли аналитики Новосибирскстата, сравнив их среднюю стоимость по состоянию на 10 и 17 декабря.







Как оказалось, за это время бензин марки АИ-92 в среднем подешевел на 9 копеек — с 40 рублей 40 копеек до 40 рублей 31 копейки за литр. На 7 копеек снизилась стоимость АИ-95: если 10 декабря литр бензина этой марки стоил в среднем 43 рубля 36 копеек, то спустя неделю — уже 43 рубля 29 копеек.







Бензин марки АИ-98 стал стоить в среднем 49 рублей 19 копеек, то есть на 5 копеек дешевле по сравнению с показателями недельной давности.







Сильнее всего снизилась средняя стоимость дизельного топлива — с 48 рублей 18 копеек до 47 рублей 83 копеек за литр. Таким образом, за неделю солярка подешевела на 35 копеек.







«На наблюдаемых АЗС в городе Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 39,90 до 40,85 рубля за 1 литр, марки АИ-95 — от 42,60 до 44,40 рубля за 1 литр, марки АИ-98 — от 47,20 до 50,50 рубля за 1 литр, дизельное топливо — от 46,80 до 51 рубля за 1 литр», — отмечают в Новосибирскстате.







По наблюдениям статистиков, цены на солярку и бензин марок АИ-92 и АИ-95 начали планомерно снижаться ещё в течение позапрошлой недели с 3 по 10 декабря.







До этого на протяжении нескольких недель подряд цены на бензин и дизельное топливо в основном росли.

