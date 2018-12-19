Новосибирский оборонный завод отправит 250 рабочих в фитнес-клубы

На это предприятие потратит почти 3 миллиона

Абонементы раздадут рабочим, входящим в профсоюз
Абонементы раздадут рабочим, входящим в профсоюз


Новосибирский оборонный завод, который производит измерительные приборы, заказал 250 абонементов в фитнес-клубы — их раздадут рабочим, входящим в профсоюз, а на закупку потратят 2,7 миллиона рублей.


Согласно документам, опубликованным сегодня на сайте госзакупок, абонементы закупит АО «НИИ измерительных приборов — Новосибирский завод имени Коминтерна» за 2,7 миллиона рублей — это начальная цена договора. 


Как сообщил корреспонденту НГС заместитель генерального директора завода по персоналу и связям с общественностью Игорь Чернышев, закупка проводится у единственного поставщика, а абонементы будут выдаваться работникам по заявке. 


«Этим занимается профсоюз, просто мы его в этом деле поддерживаем. Доступность к этим абонементам свободная, в порядке живой очереди, и на информационных стендах завода информация о них размещена», — рассказал Игорь Чернышев.


Он не уточнил, у какой сети фитнес-клубов будет проводиться закупка, однако рассказал некоторые детали. «[В документации] написано, что одним из обязательных условий [является наличие] у исполнителя клубов на обоих берегах для удобства работников. Просто вы не читали всю конкурсную документацию. В ней подробно описывается всё, в том числе и те услуги, которые должны фитнес-клубы предоставлять», — объяснил заместитель гендиректора завода.


Завод занимается производством микросхем, промышленных роботов, медицинской техники и геофизического оборудования. АО «НИИ измерительных приборов — Новосибирский завод имени Коминтерна» входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей» — концерн объединяет предприятия, разрабатывающие и выпускающие вооружения для противовоздушной обороны и противоракетной обороны.


В феврале 2018 года завод выставил на продажу четырёхэтажное здание в центре Новосибирска — постройку вместе с участком оценили более чем в 483 миллиона рублей. 


В конце ноября стало известно, что власти Новосибирска через одно из муниципальных учреждений заказали 241 учебный комплект для воспитания патриотизма — в наборы войдут диски с материалами о Крыме, Арктике и войнах, а также портрет президента России.

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