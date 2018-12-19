Полковника полиции лишили погон и заставили вернуть 180 тысяч

Экс-полицейского обязали возместить потерпевшему 180 тысяч рублей





Ленинский районный суд Новосибирска приговорил 51-го летнего бывшего полковника полиции к 3 годам лишения свободы условно за мошенничество.





В ходе суда было установлено, что в сентябре 2017 года Каминский узнал о задержании матери потерпевшего и о том, что её поместили в изолятор временного содержания. Экс-полицейский решил воспользоваться этой ситуацией, чтобы заработать деньги.





«Он попросил у потерпевшего 180 тысяч рублей, чтобы мать потерпевшего держали не в изоляторе временного содержания. Но обещание он не выполнил и не мог выполнить ввиду того, что оно было заранее ложное. В последующем, поскольку он в зоне внимания держал этот вопрос, он знал, что её освободили из-под стражи. <…> Он понимал, что лицо заинтересовано в исходе дела, предложил потерпевшему решить вопрос о смягчении уголовной ответственности», — сообщили в пресс-службе новосибирской прокуратуры.



За смягчение наказания Каминский попросил у потерпевшего 300 тысяч рублей. В прокуратуре добавили, что факт мошенничества выявили в ходе оперативно-разыскных мероприятий.





«Свой замысел довести Каминскому не удалось, поскольку он был задержан сотрудниками регионального УФСБ при передаче первой части наличных денежных средств в размере 150 тысяч рублей. Суд приговорил Каминского по совокупности преступлений к 3 годам лишения свободы (условно с испытательным сроком 2 года)», — добавили в пресс-службе областной прокуратуры.





Решением суда бывший полковник полиции не должен менять место жительства без уведомления специализированного госоргана и периодически являться в указанный орган на регистрацию. Андрея Каминского лишили звания. Также решением суда потерпевшему вернули 180 тысяч рублей.





Приговор суда в законную силу не вступил.



Недавно стало известно, что в Новосибирске под суд пойдёт бывший полицейский, которого обвиняют в краже. По версии следствия, 4 ноября обвиняемый проник в магазин «Парфюмерия и косметика» на улице Бориса Богаткова, 208/1. В магазине он похитил упаковку сменных кассет и бритву марки Gillette на сумму почти 3 тысячи рублей.