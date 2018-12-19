Бывшему инспектору ГИБДД дали условный срок за продажу красивых номеров

Сам осуждённый утверждает, что денег за них не брал

Железнодорожный районный суд назначил экс-полицейскому условный срок — в законную силу приговор ещё не вступил
Железнодорожный районный суд назначил экс-полицейскому условный срок — в законную силу приговор ещё не вступил


Сегодня, 19 декабря, в Новосибирске завершился суд над бывшим инспектором ГИБДД Александром Кантаревым, которого обвиняли в получении взяток за выдачу государственных регистрационных знаков с красивой комбинацией цифр.


«Суд с учётом правовой позиции государственного обвинителя приговорил Кантарева к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.


О том, что бывшего сотрудника полиции отдают под суд, в начале этого года сообщало следственное управление СКР по Новосибирской области.


Как рассказал корреспонденту НГС гособвинитель по делу, старший помощник прокурора Железнодорожного района Новосибирска Андрей Мороз, 47-летнего пенсионера МВД Александра Кантарева обвиняли в получении 13 взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и одном покушении на взятку (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 290 УК РФ).


По словам гособвинителя, Кантарев занимал должность государственного инспектора безопасности дорожного движения отдела технического контроля и регистрационно-экзаменационной работы Управления ГИБДД по Новосибирской области. По версии следствия, в 2016 году знакомый передавал Кантареву деньги от разных людей, которым были нужны красивые номера для машин. 


Сумма каждой взятки была в пределах 15 тысяч рублей, уточнил Андрей Мороз. В обмен на эти деньги, по версии обвинения, инспектор сообщал о том, когда и к кому нужно подойти в ГИБДД, чтобы получить красивый номер.


В прокуратуре района уточнили, что в июле 2016 года инспектора задержали при получении денег — этот эпизод следователи квалифицировали как покушение на взятку. «Последний эпизод проходил уже <…> под контролем сотрудников правоохранительных органов, поэтому он не смог довести преступление до конца по не зависящим от него обстоятельствам», — пояснил Андрей Мороз.


В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области ранее сообщали, что этот инспектор был уволен в сентябре 2016 года «по отрицательным мотивам». 


Гособвинитель уточнил, что свою вину бывший сотрудник ГИБДД не признал. По словам осуждённого, он действительно помогал владельцам машин в получении красивых номеров, но денег за это не брал. При этом пенсионер МВД не отрицает, что у него были денежные отношения со знакомым, который проходит по делу как взяткодатель, но с выдачей красивых номеров, по версии осуждённого, это связано не было, привёл показания Александра Кантарева старший помощник прокурора района.

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