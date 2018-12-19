У чёрных обезьян в Новосибирском зоопарке родился рыжий детёныш
В России нет других зоопарков, где можно увидеть такое необычное потомство
Жительница Новосибирска Нина Курбаткина сфотографировала детёныша яванских лангуров, который недавно появился на свет в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило, — детёныш отличается от родителей окрасом.
Как сообщили в зоопарке, детёныша можно увидеть в павильоне «Тропический мир».
«Он ярко оранжевый, как и положено детенышам этих животных. У взрослых особей яванских лангуров шерсть, как правило, темного, почти черного цвета.
Бывают особи рыжие или золотисто-коричневые. Малыши же всегда гораздо ярче родителей», — пояснили необычную окраску в Новосибирском зоопарке.
Как уточнила заведующая отделом тропических животных и приматов Юлия Коновалова, детёныш постоянно проводит время с матерью. «И днем и ночью. Он крепко держится за мамину шерсть, сосет молоко. Самка придерживает его, когда нужно. Мы пока не знаем пол детеныша. Позже определим, когда маленький подрастет, и мать разрешит его осмотреть», — рассказала она.
Как отмечается в группе зоопарка в социальной сети «ВКонтакте», Новосибирский зоопарк — единственный в России, где можно увидеть детёнышей яванских лангуров.
В конце октября в Новосибирском зоопарке детёныши родились у других приматов — императорских тамаринов и игрунок.
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Дмитрий Здорников
Фото и видео Нины Курбаткиной