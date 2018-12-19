Искали бомбу: в ТРЦ «Аура» объяснили причину эвакуации посетителей и сотрудников
Поздно вечером 18 декабря всех, кто был в здании, срочно вывели на улицу
В новосибирском ТРЦ «Аура» рассказали, из-за чего поздно вечером 18 декабря из здания экстренно эвакуировали покупателей.
Посетителей начали выводить из здания около 22:00. Посетительница ТРЦ Анастасия Гладилина рассказывала, что во время эвакуации к зданию съехались полицейские машины и сапёры.
Сегодня администрация «Ауры» объяснила, что в оперативные службы города поступила информация о заложенном в ТРЦ взрывном устройстве.
«В 21:44 началась эвакуация посетителей и персонала из здания торгового центра. По итогам проверки помещения специальными службами посторонние и подозрительные предметы не были обнаружены. Проверка была завершена в 23:30. В настоящий момент торговый центр работает в штатном режиме», — прокомментировали в ТРЦ «Аура».
На прошлой неделе в МФК «Сан Сити» два раза срабатывала пожарная тревога — каждый раз всех посетителей выводили на улицу.
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Александр Сильченко
Фото vk.com/act54
Видео Анастасия Гладилина