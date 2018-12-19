Нужен больше Сталина: новосибирцы вступились за памятник гвоздю, который хотят убрать

Противники скульптуры уверяют, что памятник с надписью «Забей на всё» опасен

Скульптуру открыли 23 февраля 2018 года на улице Геодезической, а уже через 11 месяцев администрация нашла в нём нарушения





Администрация Ленинского района Новосибирска решила демонтировать арт-объект в виде гвоздя — большинство жителей вступились за сохранение памятника, но нашлись и те, кто поддержал его снос.





Информация о планируемом демонтаже скульптуры появилась на сайте мэрии Новосибирска в середине ноября. Основанием для сноса послужил акт районной администрации.





«Размещение <...> [объекта] не соответствует требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибирской области, положения о порядке размещения элементов монументально-декоративного оформления <...>, и иных муниципальных правовых актов города Новосибирска, на основании обращения физического лица», — пояснялось в тексте документа.





Перед началом демонтажа решению администрации Ленинского района предстояло пройти общественные обсуждения. 19 декабря на сайте мэрии был опубликован протокол с отзывами горожан. «В ходе обсуждения <...> поступило 11 предложений, мнений и рекомендаций, в том числе: 9 против демонтажа, 2 поддержали демонтаж объекта», — говорится в тексте протокола за подписью председателя художественного совета Новосибирска Александра Ложкина.





В тексте протокола также приводятся доводы горожан, высказавшихся за демонтаж и против.





«Заявитель [номер] 3 против демонтажа. Считает, что подобные объекты вызывают положительные эмоции, в отличие от "бюстов великих, но давно ушедших".





Заявитель [номер] 4 против демонтажа. Считает данный объект частью города, которая является местом встреч и поводом для фотографий. <...>





Заявитель [номер] 6 поддерживает демонтаж. Считает, что объект "несёт в себе губительный для граждан сакральный смысл".





<...> Заявитель [номер] 8 поддерживает демонтаж. Считает объект небезопасным (неустойчивая конструкция, можно столкнуться с ним в темное время)», — уточняется в тексте протокола.





Гвоздь — не первый памятник, который вызывает неоднозначную реакцию у горожан, — на установке памятника Сталину уже несколько лет настаивает инициативная группа новосибирцев. Объединённое стратегическое командование Центрального военного округа отметило, что установка бюста может «оскорбить человеческое достоинство».





На арт-объекте есть надписи «Будь сильным» и «Забей на всё»





Как уточнил корреспонденту НГС Александр Ложкин, завтра должно состояться заседание худсовета по поводу предполагаемого демонтажа. «Там всё окончательно решится. Там я и выскажу своё отношение [к памятнику]», — коротко пояснил Ложкин.







Скульптуру в виде гвоздя установили 23 февраля 2018 года в честь всероссийского праздника «Дня защитника Отечества» на площадке между ТК «Амстердам» и ТЦ «Метромаркет» по улице Геодезическая, 4. Во время церемонии открытия, зрители смогли поесть бесплатного плова и посмотреть на показательные выступления клуба исторического фехтования.