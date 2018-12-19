Нужен больше Сталина: новосибирцы вступились за памятник гвоздю, который хотят убрать
Противники скульптуры уверяют, что памятник с надписью «Забей на всё» опасен
Администрация Ленинского района Новосибирска решила демонтировать арт-объект в виде гвоздя — большинство жителей вступились за сохранение памятника, но нашлись и те, кто поддержал его снос.
Информация о планируемом демонтаже скульптуры появилась на сайте мэрии Новосибирска в середине ноября. Основанием для сноса послужил акт районной администрации.
«Размещение <...> [объекта] не соответствует требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибирской области, положения о порядке размещения элементов монументально-декоративного оформления <...>, и иных муниципальных правовых актов города Новосибирска, на основании обращения физического лица», — пояснялось в тексте документа.
Перед началом демонтажа решению администрации Ленинского района предстояло пройти общественные обсуждения. 19 декабря на сайте мэрии был опубликован протокол с отзывами горожан. «В ходе обсуждения <...> поступило 11 предложений, мнений и рекомендаций, в том числе: 9 против демонтажа, 2 поддержали демонтаж объекта», — говорится в тексте протокола за подписью председателя художественного совета Новосибирска Александра Ложкина.
В тексте протокола также приводятся доводы горожан, высказавшихся за демонтаж и против.
«Заявитель [номер] 3 против демонтажа. Считает, что подобные объекты вызывают положительные эмоции, в отличие от "бюстов великих, но давно ушедших".
Заявитель [номер] 4 против демонтажа. Считает данный объект частью города, которая является местом встреч и поводом для фотографий. <...>
Заявитель [номер] 6 поддерживает демонтаж. Считает, что объект "несёт в себе губительный для граждан сакральный смысл".
<...> Заявитель [номер] 8 поддерживает демонтаж. Считает объект небезопасным (неустойчивая конструкция, можно столкнуться с ним в темное время)», — уточняется в тексте протокола.
Гвоздь — не первый памятник, который вызывает неоднозначную реакцию у горожан, — на установке памятника Сталину уже несколько лет настаивает инициативная группа новосибирцев. Объединённое стратегическое командование Центрального военного округа отметило, что установка бюста может «оскорбить человеческое достоинство».
Как уточнил корреспонденту НГС Александр Ложкин, завтра должно состояться заседание худсовета по поводу предполагаемого демонтажа. «Там всё окончательно решится. Там я и выскажу своё отношение [к памятнику]», — коротко пояснил Ложкин.
Скульптуру в виде гвоздя установили 23 февраля 2018 года в честь всероссийского праздника «Дня защитника Отечества» на площадке между ТК «Амстердам» и ТЦ «Метромаркет» по улице Геодезическая, 4. Во время церемонии открытия, зрители смогли поесть бесплатного плова и посмотреть на показательные выступления клуба исторического фехтования.
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Дмитрий Здорников
Фото Стаса Соколова