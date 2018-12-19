«Лада» сбила пешехода на «зебре» в Советском районе
В результате аварии машина въехала в сугроб
Утром 19 декабря в Советском районе Новосибирска автомобиль LADA Granta сбил пешехода, который переходил дорогу.
По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось около 9:55 на улице Демакова.
«Водитель на автомобиле LADA Granta, двигаясь по улице Демакова со стороны Российской в сторону Кутателадзе, у дома
По информации очевидцев в социальных сетях, в аварии пострадала пожилая женщина.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
На прошлой неделе в пятницу серьёзное ДТП случилось на трассе Р-255 «Сибирь» в Болотнинском районе: рейсовый автобус Новосибирск — Кемерово врезался в разделитель и вылетел в припаркованный грузовик. В аварии не обошлось без пострадавших.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено Юлией Ракуновой