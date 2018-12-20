«Мы что, хотим деградировать»? Владимир Путин произнес спич о задержаниях рэперов

Трансляция обновляется





Сегодня Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию. В Центре международной торговли в Москве собралось рекордное количество журналистов — 1702 представителя российских и зарубежных СМИ. Кремль ожидает, что пресса будет спрашивать президента о состоянии страны, её экономике, внутренней и внешней политике, проблемах в регионах. Мы ведём текстовую трансляцию, смотрите видео пресс-конференции в первом посте.





17:25





И всё-таки Челябинск. Журналист ГТРК «Южный Урал» спрашивает про раздельный сбор и переработку мусора.









— Ситуация сложная, ответ простой: мы никогда не занимались этим, просто десятилетиями сбрасывали мусор в яму. С развитием промышленности количество мусора только увеличивается. Нам нужно решить несколько задач: ликвидировать незаконные свалки и выстроить целую индустрию переработки.





17:24





Возможна ли реставрация социализма в России?





— Нет. Возможны элементы социализации экономики, но это всегда связано с расходами, которые больше доходов. И в конечном итоге с тупиком. Но справедливое распределение ресурсов, выстраивание политики государства на то, чтобы снизить до минимума количество людей, живущих за чертой безности, обеспечить людей услугами здравоохранения — если говорить про социализацию в этом смысле, то такую политику мы проводим сейчас.





17:23





Хотел задать вопрос журналист из Челябинска, но не получилось. Путин попросил вопрос о КГБ.









17:17





Вопрос про санкции от корреспондента «Россия Сегодня»: готова ли Россия к новому витку ограничений? И как минимизировать для российской экономики последствия санкций?





— Наша экономика адаптировалась ко внешним ограничениям. После кризиса 2008–2009 годов ВВП падал сильнее, чем после введения санкций в 2014–2015 годах. Да, негативные влияния есть, но есть и плюсы: заставило нас включить мозги по многим направлениям, и западные эксперты это признают. По ключевым направлениям доля — 80%. Рынок АПК мы прикрыли, и, к сожалению, это привело к повышению цен на внутреннем рынке. Но в любом случае мы бы хотели, чтобы мировая экономика развивалась без шока и ограничений.





17:17





Пресс-конференция идет уже час — и пока в основном пока звучат вопросы от федеральных СМИ. Во второй половине встречи Дмитрий Песков обещал дать слово регионам.





Кто за чем приходит на пресс-конференцию в президенту. Кто-то за счастьем





17:13





Спрашивают про выборы на Дальнем Востоке и Приморье:





— Почему победили кандидаты от оппозиции? Почему вы до сих пор не встретились с избранными главами? Как вы будете выстраивать отношения с территориями, где победили оппозиционеры?





— Не переживайте. Выборы завершились только на выходных, встречи будут. Я уже дал поручение администрации, чтобы провести отдельные встречи с вновь избранными главами регионов. На выборах не первый раз побеждают оппозиционеры, они работают нормально. Я в партиях не состою, хоть и создавал «Единую Россию». Для меня главное, чтобы люди чувствовали, что жизнь меняется к лучшему. Я буду помогать любому избранному руководителю региона, лишь бы он был в состоянии выполнить обещания, которые перед выборами дал.









17:06





Russia Today спрашивает об облегчении получения российского гражданства для украинцев.





— Бюрократия вечна, победить ее невозможно, но и жить без нее тоже невозможно. Нужно только правила выстраивать. Что касается принятия гражданства: это имеет отношение не только к событиям на юго-востоке Украины. Правительство готовит поправки, чтобы показать, что мы не поддерживаем политики, связанной с расколом русского и украинских народов.





17:01





Хирофомо Сугидзаки из Японии спрашивает про мирный договор, к которому стремятся обе страны:





— Cколько мы получим островов? Япония все ещё полностью зависима от США, как вы будете обсуждать этот вопрос — с Японией или напрямую с США?









— Вопросы безопасности крайне важны при заключении мирного договора. Американская база на Окинаве существует уже давно, но мы не понимаем уровень суверенитета Японии при принятии решений о размещении американской военной инфраструктуры в стране. Мы знаем, к примеру, что губернатор Окинавы требует закрыть базу. Все против, но уже существуют планы развития базы. Россия заинтересована в полном урегулировании наших отношений и не только потому, что России нужно от Японии что-то из экономики. Мы уже договорились об открытии на японском рынке мясной продукции. Всё будет двигаться — жизнь заставит.





16:58





— Потакать бескультурью нельзя точно. И потворствовать пропаганде наркотиков. Это же деградация нации. Мы что, должны деградировать? У нас как-то стало модным пропагандировать суицид среди молодежи. И что, пойти и повеситься? Чур, я не первый. Первой будете вы. Нужно как-то аккуратно убеждать в привлекательности других ценностей. А просто грубо запрещать — нельзя, — резюмирует Путин.





16:54





— Зачем разгоняют рэперов? Ну, поют они с матерком. Все встревожены законодательной инициативой об ответственности за негативные высказывания о власти. Не боитесь такими действиями потерять молодежь?





— Когда мне говорят о молодежи, я вспоминаю трагические и героические страницы истории. Рота десантников — 96 парней 19–20 лет — оказались в Вооруженных силах, в живых осталось шестеро после трех дней боев. Вот герои — вот молодежь. А если взять волонтеров? Их тысячи. А поисковиков? Тоже тысячи — и все молодые люди. У нас этот слой колоссальной глубины, это опора сегодняшнего дня и будущего России. Среди талантливых музыкантов есть рэперы. Поют с матерком — ну, и пусть поют.





— Грубо запрещать — нельзя, я с вами согласен, — говорит президент, и по всей стране проносится вздох облегчения сотен рэперов





16:53





Ксения Голованова из «Интерфакса» спрашивает, почему прессуют рэперов.





— Среди моих доверенных лиц были рэперы, — говорит Путин, напоминая о Тимати.





16:45





Украинский журналист Роман Цимбалюк заряжает сразу ряд вопросов:





— Сколько вы тратите денег на оккупированный Донбасс?





Спрашивает про условия обмена украинских политзаключенных и военнослужащих. И по выборам на Украине:





— Вы анализируете рейтинги, и есть ощущение, что вы вмешиваетесь в избирательный процесс, как делали в США? Не может ли так получиться, что диалога между президентами РФ и Украины не будет до тех пор, пока вы не смените работу?





— Кто установил блокаду между Донбассом и остальной Украиной? Мы оказываем гуманитарную и иную поддержку людям на этой территории, только чтобы их окончательно не раздавили и не съели. Потому что попытка решить вопросы политического характера силой обречена на провал. Мы хотим, чтобы на всей территории Украины были мир и процветание, она — один из наших крупнейших партнеров. Но пока в киевских коридорах находятся русофобы, эта ситуация будет продолжаться.





По обмену заключенных, задержанных на Чёрном море, — вопрос можно будет обсуждать после расследования уголовного дела.





16:42





Вопрос про Украину. Прецедент в Керченском проливе — что будет дальше с военными:





— Вам не кажется, что провокация удалась?





— Мне кажется, что провокации всегда плохи. Провокация рассчитана на обострение ситуации, но зачем это нужно нашим украинским партнерам? Понятно, там выборы, нужно поднять рейтинг действующей власти, но это плохо. Можно же без провокаций двигаться. Удалась или нет? Ну, с точки зрения рейтинга — да, но это плохой способ. Что касается будущего украинских военнослужащих — на самом деле их послали, рассчитывая, что кто-то из них погибнет. Но этого не случилось. Идет следствие, после него будет ясно, что делать дальше.





16:39





Первый канал спрашивает, стоит ли опасаться ядерной войны.





— Успокойте меня и моих детей, — просит журналист





— Мы можем обеспечить свою безопасность. Мы знаем, как это сделать. Но в целом для человечества это плохо. Существует тенденция понижения порога применения. Есть идея создать ядерные заряды малой мощности, и это уже не глобальное, а тактическое применение. На Западе такие идеи звучат. Но снижение порога может привести к глобальной катастрофе. Надеюсь, у человечества хватит здравого смысла, чтобы не нанести себе глобальную угрозу.





16:34





Следующий вопрос — о промышленности:





— Последний НИИ, который занимается исследованиями льна, находится на стадии ликвидации. Как вы оцениваете состояние нынешней промышленности и темпы ее роста? Считаете ли поддержку отечественных производителей достаточной? — говорит представитель газеты «Звезда».





— Лён всегда был нашей фишкой. Я посмотрю, что там происходит. Как обычно, проблема может быть сложнее, чем кажется со стороны. Производство льна было всегда гордостью России. Надо посмотреть, что можно сделать. Обещаю, что посмотрю. Промышленный рост в целом выше, чем рост ВВП — 3%. Это хороший показатель. Поддержка отечественных производителей недостаточная, поэтому мы наметили ряд программ по поддержке отдельных отраслей промышленности, до 2024 года на это будет потрачено 1,376 триллиона рублей.





16:31





Вопрос от представителя телеканала «Россия» из Новосибирска:





— Не разобьются ли научные амбиции о быт? Будет ли где жить учёным?





— Это очень важная составляющая всего этого процесса. С руководителем региона я буду говорить об этом. Когда я был в Новосибирске, мы об этом с коллегами тоже говорили. Если что-то будет нужно по социалке для учёных, для академгородка, мы, конечно, будем это делать.





Екатерина Гагарина задала вопрос о жилье для ученых в Новосибирске





16:26





Следующий вопрос — о двукратном повышении коммунальных тарифов и налоге на добавленную стоимость. Не является ли это слишком большой нагрузкой для россиян?





— Повышение НДС связано с необходимостью удержать нефтегазовый дефицит, это первое. Второе: во многих странах НДС намного выше, и у нас был выше, но несколько лет назад мы его понизили. Сейчас, с повышением, сохраняется ряд льгот — на лекарства, социальные товары. Делается это для удержания роста инфляции цен.





Что касается тарифов ЖКХ, они будут повышены в два этапа, но не больше чем на 4,1%.





16:24





Следующий вопрос — из Волгограда. Журналист вспоминает годовщину Сталинградской битвы, чемпионат мира по футболу и адресует просьбу: в 1998 году было расформировано Качинское училище, его просят воссоздать.









Президент:





— Надо посмотреть, что там можно сделать. Чтобы не только память, но и элементы традиции не были утрачены. Я посоветуюсь с Министерством обороны.





16:19





Следующий вопрос задает журналист с телеканала «Россия»:





— На что опирается правительство в планировании своей деятельности? Возможен ли прорыв, или экономика будет развиваться по принципу «заработали на нефтяных излишках, отложили и потратили». И в целом довольны ли вы работой команды Медведева?





— С 2008-й по 2018-й рост экономики составил примерно 4,7%. Давайте не будем забывать, как развивалась экономика: были и рост, и спады из-за кризиса. Мы не были причиной мирового кризиса 2008–2009 годов, в течение многих лет мы из него вылезали. В 2014–2015 годах обрушились цены на нефть. Разумеется, ВВП — один из главных показателей, но нам не обеспечить темпы роста, если не изменить структуру экономики. Для этого и созданы нацпроекты. Нам нужно войти в другую лигу экономики, и не только по объему, но и по качеству. Думаю, занять пятое место нам по силам. На это и нацелены нацпроекты.





Командой Медведева президент доволен.







16:14





Президент отвечает:





— Нам нужен прорыв, нам нужен новый технологический уклад, без этого у страны не будет будущего. Как организовать работу? Просто так раздать деньги? Их нужно сконцентрировать на каких-то прорывных документах. Поэтому было создано 12 национальных проектов: здравоохранение, образование, наука, производство и экономика, развитие робототехники и так далее. Рассчитываю на консолидированную работу, в том числе регионов.





Едва Путин замолкает — в зале взмывают таблички с вопросами и названиями СМИ





16:13





Переходят к вопросам. Дмитрий Песков, который модерирует конференцию, говорит, что первым будет спрашивать кремлевский пул журналистов. Вопрос задает ТАСС:





— Насколько хорошо проработаны критерии выполнения нацпроектов? Эксперты сомневаются в их целесообразности. У вас есть чем возразить?





16:11





Инфляция сохраняется, правда, за неделю подросла на 0,5%. Ожидается, что дотянет до 4,1–4,2%. Безработица сокращается: 4,8%.





16:09





Владимир Путин появился в зале, приветствует прессу, говорит об итогах года: за 10 месяцев текущего года ВВП вырос на 1,7%. Прогноз — 1,8%.









16:08





В зал зашёл пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, попросил журналистов не мешать друг другу и не поднимать высоко таблички с вопросами.









15:58





Самая длинная пресс-конференция Путина была в 2008 году, она длилась 4 часа 40 минут. В этом году телеканалы заложили три часа эфирного времени. Разговор президента и журналистов транслируют «Россия 1», «Россия 24», Первый канал и радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».





15:53





Первые журналисты приехали в Центр международной торговли ещё к восьми утра по Москве, чтобы занять места на ближних рядах. В этом году аккредитовалось рекордное число представителей прессы — 1702 человека, это федеральные, региональные, зарубежные СМИ.





Пресс-конференция проходит в 14-й раз, в этом году её формат не меняется: вопрос — ответ.





15:45





Пресс-конференция президента начнется через несколько минут.







