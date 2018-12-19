«Мы счастливчики»: новосибирец отдал костный мозг мальчику — через 2 года они встретились

Андрей Тихов прилетел в Москву на встречу со спасённым Игорем Приятелевым в середине декабря

Благотворительный фонд «Русфонд» устроил в Москве встречу новосибирского программиста Андрея Тихова и 12-летнего мальчика из Ноябрьска Игоря Приятелева — в 2016 году новосибирец стал первым в Новосибирской области донором стволовых клеток, спасшим ребёнка с раком крови.







Андрей Тихов стал донором стволовых клеток в 32 года — до этого он сдавал и «обычную» кровь в качестве донора, поскольку у него редкая группа крови (третья отрицательная). О ребёнке, которому нужны его стволовые клетки, Тихов знал немного — только то, что у него рак крови и что операция будет проходить в Санкт-Петербурге.







Мальчику, которому нужен был костный мозг, Игорю Приятелеву из Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа — тоже сказали о доноре совсем мало информации: вес, рост и пол.







Лейкоз у ребёнка диагностировали в 2010 году — до этого он постоянно болел, были простуды, бронхит, но семья не предполагала, что это именно рак. Постепенно лечение помогло, и наступила ремиссия.







«Мы вернулись домой из больницы, Игорь пошел в школу, хорошо учился, ходил в бассейн и театральную студию. Сын любит музыку, поёт песни, выступал в Доме культуры, по местному телевидению в передаче “Песни нашего двора”, на различных праздниках. Мы уже стали забывать о болезни, строили планы на будущее, и тут она вернулась. В конце прошлого года начались головные боли, появились синяки на теле, слабость. Обследование не оставило сомнений — рецидив. На этот раз врачи сказали, что без пересадки костного мозга не обойтись», — рассказывала мать мальчика Екатерина Приятелева.







Спустя два года после успешной трансплантации донорского костного мозга мальчик чувствует себя хорошо, и благотворительный фонд «Русфонд», помогавший семье Игоря Приятелева лекарствами, решил устроить встречу донора и реципиента.







«[Про 2 года] — это не мы такие правила установили, это общемировые правила, что донор и реципиент не могут встречаться два года. В некоторых странах больше даже — 3 года. Это всё связано с законами страны.





У нас нет закона о донорстве костного мозга пока, и мы ориентируемся просто на правила каких-то стран, где эта процедура очень хорошо развита. Во Франции, я недавно узнала, они вообще не встречаются — этот момент исключён»,





— объяснила корреспонденту НГС организатор встречи, руководитель отдела рекрутинга доноров костного мозга «Русфонда» Евгения Лобачёва.





Андрей Тихов был первым сибиряком, спасшим человека стволовыми клетками





Около 3 месяцев назад она написала Андрею Тихову — выяснилось, что он переехал в Нидерланды и работает там в IT-компании.







«Я его нашла как донора через знакомых — рассказали знакомые из Новосибирска, что есть парень — донор костного мозга. Хотела его позвать на другое мероприятие <…> Он сказал: “Я бы с удовольствием, но я не живу в России”. Но так обмолвился, что если у вас будут мероприятия с такого-то по такое-то декабря, я буду в Москве», — рассказала представитель фонда.







В середине декабря Андрей Тихов приехал в Москву по делам и сообщил фонду, что готов встретиться с ребёнком. Встречу с донором мальчику устроили в гостинице, где они с мамой остановились.







Как рассказала НГС Екатерина Приятелева, ещё до встречи Игорь и его донор пообщались по Skype — и онлайн-беседы, и встреча были, по её словам, очень тёплыми. В основном они обсуждали не здоровье, а спорт — мальчик интересуется футболом, а Андрей Тихов занимается разными видами спорта.





«Конечно, Игорь очень хотел [познакомиться], у него было огромное желание, тем более, когда они по скайпу пообщались, хотел воочию.





(М.М.: Со здоровьем у вашего сына всё хорошо?) У нас, тьфу-тьфу, всё прошло хорошо, мы счастливчики, можно сказать», — добавила мать Игоря Приятелева.







С Андреем Тиховым корреспонденту НГС оперативно связаться не удалось — он сообщил, что сейчас болеет и не может разговаривать.







Два месяца назад «Русфонд» объявил, что теперь все новосибирцы могут сдать кровь для Национального регистра доноров костного мозга — это нужно, чтобы спасти жизни тяжелобольных людей. Это можно сделать бесплатно в любом офисе компании «Инвитро».

