«Мы счастливчики»: новосибирец отдал костный мозг мальчику — через 2 года они встретились

Андрей Тихов был первым сибиряком, спасшим стволовыми клетками умирающего ребёнка

Андрей Тихов прилетел в Москву на встречу со спасённым Игорем Приятелевым в середине декабря
Андрей Тихов прилетел в Москву на встречу со спасённым Игорем Приятелевым в середине декабря

Благотворительный фонд «Русфонд» устроил в Москве встречу новосибирского программиста Андрея Тихова и 12-летнего мальчика из Ноябрьска Игоря Приятелева — в 2016 году новосибирец стал первым в Новосибирской области донором стволовых клеток, спасшим ребёнка с раком крови.


Андрей Тихов стал донором стволовых клеток в 32 года — до этого он сдавал и «обычную» кровь в качестве донора, поскольку у него редкая группа крови (третья отрицательная). О ребёнке, которому нужны его стволовые клетки, Тихов знал немного — только то, что у него рак крови и что операция будет проходить в Санкт-Петербурге.


Мальчику, которому нужен был костный мозг, Игорю Приятелеву из Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа — тоже сказали о доноре совсем мало информации: вес, рост и пол.


Лейкоз у ребёнка диагностировали в 2010 году — до этого он постоянно болел, были простуды, бронхит, но семья не предполагала, что это именно рак. Постепенно лечение помогло, и наступила ремиссия.


«Мы вернулись домой из больницы, Игорь пошел в школу, хорошо учился, ходил в бассейн и театральную студию. Сын любит музыку, поёт песни, выступал в Доме культуры, по местному телевидению в передаче “Песни нашего двора”, на различных праздниках. Мы уже стали забывать о болезни, строили планы на будущее, и тут она вернулась. В конце прошлого года начались головные боли, появились синяки на теле, слабость. Обследование не оставило сомнений — рецидив. На этот раз врачи сказали, что без пересадки костного мозга не обойтись», — рассказывала мать мальчика Екатерина Приятелева.


Спустя два года после успешной трансплантации донорского костного мозга мальчик чувствует себя хорошо, и благотворительный фонд «Русфонд», помогавший семье Игоря Приятелева лекарствами, решил устроить встречу донора и реципиента.


«[Про 2 года] — это не мы такие правила установили, это общемировые правила, что донор и реципиент не могут встречаться два года. В некоторых странах больше даже — 3 года. Это всё связано с законами страны. 


У нас нет закона о донорстве костного мозга пока, и мы ориентируемся просто на правила каких-то стран, где эта процедура очень хорошо развита. Во Франции, я недавно узнала, они вообще не встречаются — этот момент исключён», 


— объяснила корреспонденту НГС организатор встречи, руководитель отдела рекрутинга доноров костного мозга «Русфонда» Евгения Лобачёва.


Андрей Тихов был первым сибиряком, спасшим человека стволовыми клетками
Андрей Тихов был первым сибиряком, спасшим человека стволовыми клетками


Около 3 месяцев назад она написала Андрею Тихову — выяснилось, что он переехал в Нидерланды и работает там в IT-компании.


«Я его нашла как донора через знакомых — рассказали знакомые из Новосибирска, что есть парень — донор костного мозга. Хотела его позвать на другое мероприятие <…> Он сказал: “Я бы с удовольствием, но я не живу в России”. Но так обмолвился, что если у вас будут мероприятия с такого-то по такое-то декабря, я буду в Москве», — рассказала представитель фонда.


В середине декабря Андрей Тихов приехал в Москву по делам и сообщил фонду, что готов встретиться с ребёнком. Встречу с донором мальчику устроили в гостинице, где они с мамой остановились.


Как рассказала НГС Екатерина Приятелева, ещё до встречи Игорь и его донор пообщались по Skype — и онлайн-беседы, и встреча были, по её словам, очень тёплыми. В основном они обсуждали не здоровье, а спорт — мальчик интересуется футболом, а Андрей Тихов занимается разными видами спорта.


«Конечно, Игорь очень хотел [познакомиться], у него было огромное желание, тем более, когда они по скайпу пообщались, хотел воочию. 


(М.М.: Со здоровьем у вашего сына всё хорошо?) У нас, тьфу-тьфу, всё прошло хорошо, мы счастливчики, можно сказать», — добавила мать Игоря Приятелева.


С Андреем Тиховым корреспонденту НГС оперативно связаться не удалось — он сообщил, что сейчас болеет и не может разговаривать.


Два месяца назад «Русфонд» объявил, что теперь все новосибирцы могут сдать кровь для Национального регистра доноров костного мозга — это нужно, чтобы спасти жизни тяжелобольных людей. Это можно сделать бесплатно в любом офисе компании «Инвитро».

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