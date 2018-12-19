Новосибирцу запретили запускать дроны над площадью Ленина — полёты были вне закона и до запрета

Продавец беспилотников без разрешения поднимал их в небо над городом





Суд запретил новосибирцу запускать квадрокоптеры над городом без разрешения.







Иск к продавцу беспилотников подала Новосибирская транспортная прокуратура, рассказала корреспонденту НГС старший помощник новосибирского транспортного прокурора Евгения Жбирь.







По её данным, нарушитель систематически запускал беспилотники в Центральном районе Новосибирска без разрешения контролирующих органов и без предоставления им плана полёта.







«Он запускал их в прошлом году, в этом году, поэтому мы усмотрели системность в его правонарушениях. Все внесённые акты реагирования к положительным результатам не привели, поэтому мы предъявили иск в суд о запрете этой деятельности незаконной», — пояснила Евгения Жбирь.







Как сообщается в решении, размещённом на сайте Новосибирского районного суда, ответчика дважды штрафовали за запуски квадрокоптера. Из текста решения изъяты данные о том, в каком месте он запускал беспилотник в первый раз, но повторное нарушение он совершил на площади Ленина.







В итоге по иску прокуратуры Новосибирский районный суд запретил нарушителю запускать беспилотники «без получения разрешения от органа обслуживания воздушного движения, органов местного самоуправления и направления планов (графиков) полетов в орган обслуживания воздушного движения».







«В принципе он обязан всё это соблюдать, но он это не соблюдает, поэтому такую меру судебного понуждения уже к нему применили. То есть в следующий раз если он захочет совершить данный полёт, в принципе можно рассмотреть вопрос об инициировании доследственной проверки, то есть лицо злостно уклоняется от исполнения решения суда, а это уже уголовная ответственность, а не административная», — резюмировала Евгения Жбирь.







Решение по иску в законную силу ещё не вступило, следует из карточки дела на сайте суда.







Ранее ещё одного нарушителя оштрафовали за 3 тысячи рублей за то, что он без разрешения запустил квадрокоптер над территорией завода «Искра» в Калининском районе. Он поднял беспилотник в воздух, чтобы сделать видеосъёмку с высоты.