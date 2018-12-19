Следователи отказались возбуждать дело в отношении Сергея Штельмаха
Проверка в отношении экс-главы новосибирской ГИБДД завершена
Следствие закончило проверку в отношении бывшего руководителя управления ГИБДД по Новосибирской области Сергея Штельмаха — по итогам проверки СК отказал в возбуждении уголовного дела.
Информацию об этом корреспонденту НГС подтвердили в пресс-службе областного управления СК России.
Напомним, о том, что ведомство начало проверку в отношении Штельмаха, стало известно после того, как в полиции официально заявили об отставке начальника новосибирской ГИБДД. По информации НГС, следователи заинтересовались Штельмахом из-за пропуска-«вездехода», который некоторое время назад областная ГИБДД предоставила новосибирскому депутату Николаю Мочалину. Сам депутат в беседе с корреспондентом НГС ранее подтвердил подлинность документа и рассказал, как нынешним летом у него отобрали это удостоверение из службы собственной безопасности.
Корреспондент НГС направил в пресс-службу СК России по Новосибирской области запрос с просьбой прокомментировать отказ в возбуждении уголовного дела в отношении Сергея Штельмаха.
Известно, что сейчас Штельмах судится со своими бывшими работодателями — МВД России и ГУ МВД России по Новосибирской области. Изначально в своём иске он требовал, чтобы ответчики восстановили его в должности, выплатили ему денежное довольствие и компенсацию морального вреда, но потом бывший полицейский передумал оспаривать своё увольнение, попросив суд изменить только формулировку в приказе.
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Алёна Истомина
Фото infocom.nso.ru