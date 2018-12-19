Дюжину мигрантов выдворят из страны после рейда около Хилокского рынка

Во время рейда полицейские проверили документы у 50 иностранцев — 33 из них отправили в отдел полиции





Полицейские провели в Ленинском районе Новосибирска рейд по выявлению нелегальных мигрантов — шестерых пойманных иностранцев отправили в спецприёмник.





Рейд провели 17 декабря — полиция работала вместе с спецподразделениями Росгвардии на территории полигона ТБО на улице Малыгина, неподалёку от Хилокского рынка.





«Были проверены 50 иностранных граждан из стран Средней Азии. Для разбирательства в отдел полиции доставлены 33 человека. В отношении 18 граждан составлены протоколы по ч. 1.1. ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации)», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.





По информации полиции, в отношении 12 иностранцев сейчас решается вопрос о выдворении за пределы страны. Ещё 6 человек поместили в спецприёмник.



«Спецприёмник — специальное учреждение, куда помещают таких граждан, у которых при себе не оказалось документов. Их отправляют туда, а задержанные должны предоставить свои документы и подтвердить свою личность», — пояснили в пресс-службе областной полиции.







В конце сентября двое новосибирцев отправились в колонию за оформление поддельных документов для иностранцев — осуждённые незаконно зарегистрировали на территории России около 300 человек. А в мае Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор гражданину Узбекистана и гражданке России, которых обвиняли в организации незаконной миграции.

