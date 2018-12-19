Морозы идут: спасатели предупредили новосибирцев о надвигающейся непогоде

Спасатели рассказали, что нужно обязательно делать во время похолодания





Спасатели ГУ МЧС по Новосибирской области предупредили жителей о надвигающемся похолодании — согласно информации МЧС, в ближайшие дни в области ожидаются сильные морозы и порывистый ветер.





Спасатели сообщают, что непогода может привести к происшествиям не только в доме, но и на улице.





«Важно помнить, что сильный ветер расшатывает линии электропередачи, в результате чего могут возникнуть проблемы с электроприборами у вас дома, в том числе перехлест и замыкание проводки. Поэтому в период непогоды не перегружайте электросеть мощными бытовыми приборами, а также не оставляйте их надолго включенными», — предупреждают в областном управлении МЧС.





Также спасатели настаивают, что владельцы печного отопления должны внимательно следить за оборудованием.





«Кроме того, позаботьтесь о том, чтобы растопкой и присмотром за печью не занимались дети и недееспособные родственники. Если вы пользуетесь газовыми баллонами в частном доме, то при эксплуатации последних не допускайте резких перепадов температуры, которые могут привезти к взрыву. Если баллон стоит на холоде, его нужно на некоторое время занести в сени и только потом вносить в дом», — советуют спасатели.





Предупреждение МЧС распространяется и на автомобилистов: при низких температурах и сильном ветре в первую очередь страдает аккумулятор машины. Для того чтобы утром можно было спокойно завести автомобиль, спасатели рекомендуют на ночь заносить аккумулятор домой. При этом категорически запрещается отогревать машину открытым огнём.





«Отправляясь в дальнюю поездку на машине, будьте осторожны на дороге, поскольку в условиях низких температур, гололеда и возможных снежных заносов значительно повышается риск происшествий. Заранее узнайте, где на трассе находятся кафе, АЗС и гостиницы, в которых можно переждать непогоду и согреться», — информируют в областном МЧС.





Если во время поездки вы поняли, что автомобиль не доедет до места назначения, нужно добраться до ближайшего населённого пункта.





В случае когда в городе и области будет объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды, спасатели советуют воздержаться от поездок на личном автотранспорте. А в случае возникновения ЧС первым делом необходимо звонить по номерам 112 и 101.





Ранее НГС составил хронику работы новосибирских властей по уборке снега за последние несколько лет — для борьбы с «аномальными» снегопадами чиновники покупают новую технику, придумывают альтернативные правила уборки города и сваливают вину друг на друга.







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