На вокзале Новосибирск-Главный открыли бесплатную игровую зону для детей
Она находится на втором этаже в восточном зале ожидания
На железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный появилась игровая зона для детей.
«Для малышей установили домики, детский лабиринт, паровозик с горкой, игровой вокзал и другие развлечения. Чтобы взрослые могли следить за своими детьми, городок оборудовали мягкими диванами», — рассказали в пресс-службе Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».
В пресс-службе уточнили, что детский городок расположен в восточном зале ожидания на втором этаже вокзала. Игровая зона занимает 100 кв. м. Детей сюда пускают бесплатно, но только в присутствии взрослых.
В конце прошлого года на вокзале Новосибирск-Главный начала работать электронная очередь. Теперь для того чтобы купить билеты на поезда, пассажирам не нужно стоять в очередях перед кассами: к нужному окну их вызывают по громкой связи.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлены пресс-службой Новосибирского региона ЗСЖД