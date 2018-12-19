На вокзале Новосибирск-Главный открыли бесплатную игровую зону для детей

Теперь в ожидании поезда дети могут развлечься в игровой зоне





На железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный появилась игровая зона для детей.







«Для малышей установили домики, детский лабиринт, паровозик с горкой, игровой вокзал и другие развлечения. Чтобы взрослые могли следить за своими детьми, городок оборудовали мягкими диванами», — рассказали в пресс-службе Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».







В пресс-службе уточнили, что детский городок расположен в восточном зале ожидания на втором этаже вокзала. Игровая зона занимает 100 кв. м. Детей сюда пускают бесплатно, но только в присутствии взрослых.







Малышей в игровую зону пускают только вместе с родителями





В конце прошлого года на вокзале Новосибирск-Главный начала работать электронная очередь. Теперь для того чтобы купить билеты на поезда, пассажирам не нужно стоять в очередях перед кассами: к нужному окну их вызывают по громкой связи.