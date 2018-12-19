Кусь за бороду: Дед Мороз нырнул к рыбам в дельфинарии — акула захотела съесть его колпак
Акула решила, что костюм Деда Мороза съедобный, и попыталась съесть его шапку
Дайвер в костюме Деда Мороза нырнул в аквариумы новосибирского Центра океанографии и морской биологии «Дельфиния» — одна из акул даже пожевала ему праздничный колпак.
«Дед Мороз побывал в 5 аквариумах, практически со всеми нашими обитателями пообщался — и с акулами, и с муренами. Подозреваю, они поняли, что под бородой скрывается человек, который их каждый день кормит. Одна акула попыталась укусить колпачок, ведь он напоминает что-то съедобное, она пыталась его пожевать, но всё обошлось нормально», — рассказал корреспонденту НГС представитель Центра океанографии и морской биологии «Дельфиния».
В ноябре в «Дельфинии» начали проводить новогодние корпоративы — часть программы проходит в зале для представлений, оставшаяся часть праздника — в зоне для фуршета.
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Дарья Януш
Фото и видео предоставлены Центром океанографии и морской биологии «Дельфиния»