Кусь за бороду: Дед Мороз нырнул к рыбам в дельфинарии — акула захотела съесть его колпак

Акула решила, что костюм Деда Мороза съедобный, и попыталась съесть его шапку

Наряженный дайвер будет спускаться к рыбам ежедневно в 14:00 до конца новогодних каникул
Наряженный дайвер будет спускаться к рыбам ежедневно в 14:00 до конца новогодних каникул


Дайвер в костюме Деда Мороза нырнул в аквариумы новосибирского Центра океанографии и морской биологии «Дельфиния» — одна из акул даже пожевала ему праздничный колпак.


«Дед Мороз побывал в 5 аквариумах, практически со всеми нашими обитателями пообщался — и с акулами, и с муренами. Подозреваю, они поняли, что под бородой скрывается человек, который их каждый день кормит. Одна акула попыталась укусить колпачок, ведь он напоминает что-то съедобное, она пыталась его пожевать, но всё обошлось нормально», — рассказал корреспонденту НГС представитель Центра океанографии и морской биологии «Дельфиния».


Рыбы узнали дайвера, который их регулярно кормит. Видео: Центр океанографии и морской биологии «Дельфиния»


В ноябре в «Дельфинии» начали проводить новогодние корпоративы — часть программы проходит в зале для представлений, оставшаяся часть праздника — в зоне для фуршета.

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