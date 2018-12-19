В самолёте перед вылетом в Новосибирск умер пассажир

Сейчас пассажиры рейса ждут, когда из самолёта заберут тело умершего





В среду, 19 декабря, на борту самолёта, вылетающего из Норильска в Новосибирск, умер пассажир — об этом в редакцию НГС сообщил читатель Алексей, который находится на борту этого самолёта.





По словам очевидца, сейчас пассажиров рейса S7 3278 не выпускают из салона.





«На борту рейса 3278, Норильск — Новосибирск, вылетающего 19 декабря в 9:15, умер пассажир. Рейс задержан. Я нахожусь в самолёте. Не знаю, что произошло. Ждали скорую 22 минуты. Скорая приехала, констатировала смерть и всё. Сейчас сидим в самолёте, должны убрать тело», — рассказал корреспонденту НГС пассажир самолёте Алексей.





В справочной аэропорта Норильска задержку вылета подтвердили, однако причину задержки пояснить не смогли.





В самолёт прибыли медики, но спасти пассажира не смогли, сообщает очевидец



В 11:08 пассажир рейса Алексей сообщил, что самолёт вылетел из Норильска в Новосибирск.



В прошлом году при посадке самолёта «Боинг 767» авиакомпании S7, летевшего из Новосибирска в Москву, на борту умер мужчина лет 45–50. «Все медицинские службы приехали к моменту посадки рейса, но, к сожалению, уже ничем не смогли помочь», — говорили тогда в пресс-службе аэропорта Домодедово.

