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В самолёте перед вылетом в Новосибирск умер пассажир

Вылет рейса задержался на два часа

Сейчас пассажиры рейса ждут, когда из самолёта заберут тело умершего
Сейчас пассажиры рейса ждут, когда из самолёта заберут тело умершего


В среду, 19 декабря, на борту самолёта, вылетающего из Норильска в Новосибирск, умер пассажир — об этом в редакцию НГС сообщил читатель Алексей, который находится на борту этого самолёта.


По словам очевидца, сейчас пассажиров рейса S7 3278 не выпускают из салона.


«На борту рейса 3278, Норильск — Новосибирск, вылетающего 19 декабря в 9:15, умер пассажир. Рейс задержан. Я нахожусь в самолёте. Не знаю, что произошло. Ждали скорую 22 минуты. Скорая приехала, констатировала смерть и всё. Сейчас сидим в самолёте, должны убрать тело», — рассказал корреспонденту НГС пассажир самолёте Алексей.


В справочной аэропорта Норильска задержку вылета подтвердили, однако причину задержки пояснить не смогли.


В самолёт прибыли медики, но спасти пассажира не смогли, сообщает очевидец
В самолёт прибыли медики, но спасти пассажира не смогли, сообщает очевидец


В 11:08 пассажир рейса Алексей сообщил, что самолёт вылетел из Норильска в Новосибирск.

В прошлом году при посадке самолёта «Боинг 767» авиакомпании S7, летевшего из Новосибирска в Москву, на борту умер мужчина лет 45–50. «Все медицинские службы приехали к моменту посадки рейса, но, к сожалению, уже ничем не смогли помочь», — говорили тогда в пресс-службе аэропорта Домодедово.

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