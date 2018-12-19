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В ГИБДД рассказали подробности тройной аварии на Чуйском тракте: один человек погиб, пострадали двое

В аварии сошлись три машины: погиб водитель одной из них

В аварии с участием трёх машин погиб один из водителей, ещё двое получили травмы
В аварии с участием трёх машин погиб один из водителей, ещё двое получили травмы


В Госавтоинспекции Новосибирской области рассказали о последствиях вечерней аварии на Чуйском тракте в Черепановском районе, которая закончилась гибелью одного из участников.


По уточнённым данным, после ДТП с участием трёх машин на 128-м километре трассы Р-256 «Новосибирск — Ташанта» в больницу увезли 58-летнего водителя грузового автомобиля MAN. У него черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, сообщила корреспонденту НГС сотрудник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Новосибирской области Евгения Табатчикова.


По её информации, также за медицинской помощью обратилась 24-летняя водитель легковой «Мазды». 


«У неё подозрение на сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки», — добавила Евгения Табатчикова.


Водитель фуры выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами
Водитель фуры выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами


Водитель третьей попавшей в аварию машины — «Газели» — умер на месте до приезда врачей. Погибшему было 35 лет.


Ранее в ГИБДД рассказывали, что грузовик MAN ехал по трассе Р-256 со стороны Барнаула в направлении Новосибирска. По непонятной причине он выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами — «Газелью» и «Маздой». Они обе ехали навстречу, уточнила Евгения Табатчикова.


За рулём «Мазды» была 24-летняя девушка — после ДТП она обратилась за помощью к врачам
За рулём «Мазды» была 24-летняя девушка — после ДТП она обратилась за помощью к врачам


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