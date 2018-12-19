В ГИБДД рассказали подробности тройной аварии на Чуйском тракте: один человек погиб, пострадали двое
В аварии сошлись три машины: погиб водитель одной из них
В Госавтоинспекции Новосибирской области рассказали о последствиях вечерней аварии на Чуйском тракте в Черепановском районе, которая закончилась гибелью одного из участников.
По уточнённым данным, после ДТП с участием трёх машин на 128-м километре трассы Р-256 «Новосибирск — Ташанта» в больницу увезли 58-летнего водителя грузового автомобиля MAN. У него черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, сообщила корреспонденту НГС сотрудник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Новосибирской области Евгения Табатчикова.
По её информации, также за медицинской помощью обратилась 24-летняя водитель легковой «Мазды».
«У неё подозрение на сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки», — добавила Евгения Табатчикова.
Водитель третьей попавшей в аварию машины — «Газели» — умер на месте до приезда врачей. Погибшему было 35 лет.
Ранее в ГИБДД рассказывали, что грузовик MAN ехал по трассе Р-256 со стороны Барнаула в направлении Новосибирска. По непонятной причине он выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами — «Газелью» и «Маздой». Они обе ехали навстречу, уточнила Евгения Табатчикова.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлены Евгенией Табатчиковой