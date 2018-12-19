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В пожаре на 25 лет Октября пострадал мужчина: его увезли в реанимацию

Спасатели предполагают, что пожар случился из-за непотушенной сигареты

Спасатели оказали пострадавшему доврачебную помощь. Сейчас он находится в реанимации
Спасатели оказали пострадавшему доврачебную помощь. Сейчас он находится в реанимации


Мужчина оказался в реанимации после пожара в девятиэтажке на улице 25 лет Октября в Калининском районе Новосибирска.


По информации главного управления областного МЧС, пожар в квартире на четвёртом этаже случился в 19:30 18 декабря.


«В 19:30 пожар был обнаружен. Пожарные выехали на место в 19:38, а на месте были в 19:45. Полная ликвидация открытого горения произошла в 20:01. На момент прибытия пожарной охраны на четвёртом этаже было задымление. Площадь пожара — три квадратных метра, были повреждены кровать и домашние вещи. <…> Травмированный мужчина получил ожоги. Ему оказывалась доврачебная помощь, сейчас он находится в реанимации», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.


По информации спасателей, жильцов дома не эвакуировали. Предварительной причиной пожара в МЧС считают неосторожность при курении. 


Вечером 11 декабря в Дзержинском районе города загорелась квартира в пятиэтажке — пожарные спасли из горящего дома женщину с ребёнком, которые ждали помощи на карнизе.

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