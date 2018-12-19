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Всё погасло: на Гусинобродском шоссе отключились светофоры

Водители столкнулись с трудностями при проезде по перекрёстку с улицей Коминтерна

Специалисты СМЭУ уже приступили к ремонту светофора
Специалисты СМЭУ уже приступили к ремонту светофора


Сегодня, 19 декабря, на несколько часов погаснут светофоры на перекрёстке улицы Коминтерна и Гусинобродского шоссе на границе Дзержинского и Октябрьского районов Новосибирска.


Заявка о неработающих светофорах поступила в Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение (СМЭУ) в 8:00.


«Наши специалисты уже на месте. У светофора перегорела лампочка, в самое ближайшее время мы восстановим его работу», — пояснили в СМЭУ.

Согласно сервису Яндекс.Пробки из-за неработающего светофора на улице Коминтерна собралась пробка. Скорость движения машин в потоке не превышает 5 км/ч. В целом уровень пробок в городе оценивается на 9 баллов.

Также в учреждении добавили, что полностью отремонтированы светофоры на площади инженера Будагова на границе Центрального, Октябрьского и Железнодорожного районов города. Несколько дней светофоры не работали из-за поврежденного во время строительства четвёртого моста через Обь кабеля.


В конце июля из-за отключения электричества перестали работать светофоры сразу на четырёх перекрёстках в Заельцовском районе.

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