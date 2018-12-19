Под Новосибирском спецназ устроил учения со стрельбой из пулемётов и гранатомётов
В ходе учений военные применяли опыт полученный в Сирии
Под Новосибирском прошли учения спецназа Центрального военного округа — военные провели занятия по уничтожению кочующих отрядов условных боевиков.
По информации пресс-службы ЦВО, в учениях приняли участие около 500 человек и больше 100 единиц боевой техники.
«Согласно замыслу мероприятия, военнослужащие провели разведку местности с помощью беспилотного летательного аппарата "Гранат-4" и обнаружили несколько десятков мелких групп "террористов". Разведчики на лыжах выдвинулись в район скопления условных боевиков организовали засаду, захватили секретные документы и языка», — рассказали в пресс-службе ЦВО.
Во время занятий спецназовцы стреляли из автоматов АК-74, пулемётов «Печенег» и «Утёс», а также из гранатомётов АГС-17 и РПГ-26.
«При проведении мероприятия применялся боевой опыт, полученный в вооруженных конфликтах, в том числе в Сирийской Арабской Республике», — добавили в пресс-службе ЦВО.
В мае под Новосибирском прошли масштабные сборы военных Центрального военного округа. Военные впервые отработали на территории Сибири метод «сирийский вал», который используется в борьбе с джихад-мобилями — пикапами, оснащёнными пулемётами и миномётами.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова из архива НГС